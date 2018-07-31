فتح باب التسجيل في جائزة دبي للنقل المستدام غداً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت اللجنة العليا المُنَظِّمة للدورة الحادية عشرة لجائزة دبي للنقل المستدام التي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الجائزة لجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة والمدارس والجامعات وجمعيات النفع العام المختلفة في الدولة، وذلك ابتداء من غدٍ وحتى الأول من نوفمبر من العام الجاري، مع إضافة فئتين جديدتين في مجال الاستدامة هما: سفير الاستدامة وأفضل جهة أكاديمية داعمة للاستدامة.

وأوضح ناصر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة رئيس اللجنة العليا المنظمة لجائزة دبي للنقل المستدام في هيئة الطرق والمواصلات، بأن اللجنة ستبدأ استلام طلبات المشاركة اعتباراً من غد وحتى الأول من نوفمبر من العام الجاري، وهو موعد إغلاق المشاركة في الجائزة، مؤكداً أن اللجنة المُنَظِّمة للجائزة أنجزت عدداً من المراحل المهمة وأكملت استعداداتها في سياق التحضيرات لتنظيم الجائزة بنسختها الحادية عشرة، التي تتميّز بإضافة فئتين في مجال الاستدامة، إحداهما موجّهة للطلبة وهي (سفير الاستدامة)، وتُمنح للطلبة الذين يُظهرون اهتماماً كبيراً بالبيئة، ويشتركون في تنظيم حملات توعوية حول الاستدامة) .