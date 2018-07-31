إزالة العشوائيات حول أسوار مزارع واحة النخيل في الذيد

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

باشرت فرق العمل في بلدية مدينة الذيد بإزالة سكن العمال والمباني العشوائية المُقامة حول أسوار المزارع في واحة النخيل بالذيد القديمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

تفصيلًا أشار علي مصبح الطنيجي مدير البلدية، إلى أن واحة الذيد التي تضم المنطقة التاريخية في الذيد والمتمثلة في فلج الشريعة وحصن الذيد التاريخي، إضافة إلى الحصون والمباني التاريخية الأخرى، قد نالت اهتماماً كبيراً من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، وهو ما يعزز من فرص ترشحها ضمن مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو».

وتابع أن بلدية مدينة الذيد حريصة على أن تضع كل إمكاناتها في خدمة مشروع ترميم وصيانة حصن الذيد وما يضمه من قلاع وأبراج تاريخية، لما يمثله من أهمية مستقبلية ونقلة نوعية للمدينة، تمنحها ميزة إضافية ودوراً مرتقباً على الخريطة السياحية للدولة، مضيفاً أنه جار العمل على الانتهاء من التعديات والتشوهات التي أصابت هذه المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة مثل دائرة التخطيط والمساحة، معهد الشارقة للتراث، وإدارة الآثار.