محمد بن زايد يبحث فرص التعاون مع «رايثيون»

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مجلس قصر البحر، الدكتور توماس كينيدي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «رايثيون» الأميركية المتخصصة في صناعات الأنظمة الدفاعية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء إمكانات وفرص التعاون بين الشركة ونظيراتها من الشركات المتخصصة والمؤسسات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تبادل سموه والدكتور كينيدي وجهات النظر بشأن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر مجلس سموه، سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين.

رافق وفد شركة «رايثيون» حميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «مبادلة».