الأمم المتحدة تشيد بدور الإمارات في نزع الألغام باليمن

المصدر: وام

استعرض سعيد الكعبي، مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، إنجازات الإمارات في اليمن عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، وذلك خلال النصف الأول من عام زايد 2018 إلى جانب مشاريعها الإنسانية و التنموية و الخدمية في المناطق المحررة.

جاء ذلك خلال لقاء سعيد الكعبي، وفد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن" برئاسة مدير المكتب أندريا ريكيا، إلى جانب ستيفن روبنسون مسؤول كتلة مخاطر الألغام - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و معتز بانافع مسؤول التنسيقات المدنية والعسكرية.

وثمن أندريا ريكيا والوفد المرافق له جهود دولة الإمارات في إغاثة الشعب اليمني في محافظة الحديدة، ودورها الرائد في نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون وتطهير المناطق المحررة في الساحل الغربي لليمن ما أسهم في الحفاظ على أرواح المدنيين.

وأشاد المسؤول الدولي بمبادرات الإمارات الإنسانية في اليمن والتي تؤكد حرصها الكبير على مستقبل الشعب اليمني وحماية أبنائه بما ينسجم وخطط الأمم المتحدة في اليمن وتوفير حياة معيشية طيبة لسكان المناطق المحررة عبر تلبية الاحتياجات العاجلة للمتأثرين والمتضررين من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون و خلفت عددا كبيرا من الضحايا الأبرياء.

من جانبه، تطرق الكعبي إلى خطط الإغاثة العاجلة التي تهدف إلى تأمين المواد الغذائية والإيوائية للنازحين، إضافة إلى مشاريع الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر وشملت مختلف المدن والمديريات اليمنية، إلى جانب سبل تعزيز الجهود والتنسيق بين الجانبين بما يخدم الجهود الإغاثية والإنسانية في اليمن.

وأكد الكعبي أن الإمارات تضع سلامة المدنيين من أبناء الشعب اليمني الشقيق على رأس أولويات جهودها في اليمن وتقديم كل أشكال الدعم الفوري للأسر اليمنية الأشد احتياجا لإعانتها على تجاوز الظروف الصعبة جراء الأحداث في اليمن، وذلك امتثالا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" و دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، و لي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للشعب اليمني الشقيق و متابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لعملية توزيع المساعدات الإغاثية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية للتخفيف من وطأة معاناة الأشقاء اليمنيين وتعزيز قدراتهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وقال مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن إنه تم وضع خطة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في عدن لنزع الألغام و العبوات الناسفة من المناطق المحررة بمحافظة الحديدة، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للأشقاء اليمنيين والحرص الشديد على نجدتهم من مخاطر العبوات الناسفة والتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها والحد من وطأة انتهاكات الحوثيين ضدهم.

وأكد الطرفان في هذا الصدد ضرورة توفير إحصاءات تتضمن عدد الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون في المناطق اليمنية كافة، إضافة إلى عدد الإصابات جراء تلك الألغام وأنواعها والمناطق المستهدفة من قبل الفرق الهندسية المعنية بنزعها.