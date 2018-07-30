حاكم دبي يصدر قرارين بتشكيل مجلسي "محمد بن راشد للفضاء" و"أمناء خيرية محمد بن راشد"

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بصفته حاكما لإمارة دبي، القرارين رقمي "18" و"19" لسنة 2018 بتشكيل "مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء" و"مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية".

وحسب القرار رقم "18" لسنة 2018 يشكل مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء برئاسة حمد عبيد الشيخ المنصوري وعضوية كل من يوسف حمد أحمد الشيباني نائبا للرئيس ومحمد عبد الله الزفين ومحمد سيف محمد المقبالي ومنصور جمعة بوعصيبة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ووفقا للقرار رقم "19" لسنة 2018 يشكل مجلس أمناء "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية" برئاسة محمد جمعة النابودة وعضوية كل من إبراهيم محمد بوملحة نائبا للرئيس ونبيل عبدالرحيم قرقاش وخالد علي بن زايد ومحمد عبدالله التوحيدي وعبدالرحيم حسين أهلي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويعمل بهذين القرارين من تاريخ صدورهما، ويتم نشرهما في الجريدة الرسمية.