محمد بن راشد يمهل مديري بعض الجهات 6 أشهر لتغيير بيئة العمل

المصدر: البيان الالكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن رأس مال الحكومة الأغلى هو موظفوها، مشيرا سموه إلى أن نسبة رضا الموظفين في بعض الجهات الحكومية الاتحادية تصل إلى 93%، كاشفاً سموه عن مهلة 6 أشهر لمدراء بعض الجهات لتغيير بيئة العمل..

وقال سموه في تغريدة على حسابه في تويتر" اطلعت على تقارير رضا الموظفين في ٤٠ جهة حكومية اتحادية .. تصل نسبة الرضا في بعض الجهات ٩٣٪ لدينا ٥ جهات تقل فيها نسبة الرضا عن ٦٠٪ ! ..هذه النسب غير مقبولة.. رضا الموظفين مفتاح لرضا المتعاملين . ٦ أشهر مهلة نعطيها لمدراء هذه الجهات لتغيير بيئة العمل.. رأس مال الحكومة الأغلى هو موظفوها.