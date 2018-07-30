مغادرة المخالف وبقاء المكفولين بوجود كفيل جديد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - موفق محمد

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن مهلة تعديل أوضاع مخالفي الإقامة، التي تبدأ بعد غدٍ، أتاحت إمكانية فصل الكفيل عن باقي المكفولين مع منحهم تصاريح للعمل، وذلك في حال قرر الكفيل مغادرة الدولة، ووجد المكفولون فرصة للعمل بداخل الدولة.



اختيار

وقال العميد سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية: «إن المهلة الجديدة منحت المخالف حرية الاختيار، وعلى سبيل المثال في حال كان المخالف هو رب أسرة، وأراد مغادرة الدولة، فكل ما عليه هو تقديم طلب، وإرفاقه بتذكرة السفر، وعليه يتم منحه تصريحاً للمغادرة، وإن كان لديه أبناء على كفالته ويرغبون بالعمل في الدولة يمنحون تصريحاً للعمل».



تعديل

وحول الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، لفت إلى ضرورة أن يتوجه الكفيل برفقة المكفولين إلى مقر مركز استقبال المخالفين الخاص بالإمارة التي صدرت منها التأشيرة، وتقديم طلب بذلك واتباع كافة الإجراءات المطلوبة، موضحاً في الوقت نفسه بأن الهدف الرئيس من المهلة هو تعديل أوضاع جميع المخالفين للإقامة على أرض الدولة مع منحهم فرصة جديدة للعودة للمجتمع كأفراد فاعلين وفق مظلة القانون، وصولا إلى مجتمع خال تماما من المخالفين.



وشدد المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة بأن مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك» التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الأسبوع الماضي، تشمل كل المخالفين على أرض الدولة حتى يوم 31 من يوليو الجاري، وسيكون بإمكانهم الاستفادة من الميزات والإعفاءات التي تتيحها، في حين لن يكون بإمكان كل من يخالف بعد هذا التاريخ الاستفادة من مدة الإعفاء.



وحددت الهيئة الاتحادية 9 مراكز على مستوى الدولة لاستقبال مخالفي الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم منها مركز الشهامة في أبوظبي ومركز العوير في دبي ومركزان في العين والمنطقة الغربية. كما تم تجهيز أماكن خاصة بجوار مباني الإدارات العامة للجنسية والإقامة ومراكز سعادة المتعاملين في الإمارات الأخرى، حيث تم تجهيزها للبدء وذلك خلال الفترة المذكورة من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً من الأحد إلى الخميس، كما تم توفير خط مجاني هو 80080 لاستقبال استفسارات أفراد الجمهور على مدار 24 ساعة.