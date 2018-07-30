مختبر دبي المركزي يتبادل الخبرات مع «أبوظبي للجودة»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

استقبل مختبر دبي المركزي متمثلاً بقسم مختبرات مواد البناء وفداً من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وذلك للاطلاع على أهم الفحوصات والخدمات التي تقوم بها مختبرات القسم في مجال فحوصات الخلطات الإسفلتية المتقدمة بأحدث النظم، وذلك في إطار التعاون وتبادل الخبرات والتكامل بين المؤسسات الحكومية في الدولة في مجال فحوص الجودة والرقابة النوعية لمواد البناء.

واستمع الوفد لعرض مفصل من المهندس عدنان المرزوقي مدير قسم مختبرات مواد البناء بحضور رؤساء الشعب المعنية بالقسم.

وأكد المرزوقي أن هذه الزيارة تأتي عن الخدمات التي يقدمها قسم مختبرات مواد البناء في مجال فحص المنتجات الإنشائية والبنية التحتية ومنتجات المباني الخضراء لمواد البناء والتشييد باستخدام أحدث الأجهزة المتطورة وفقاً لطرق الفحص القياسية العالمية.

وتم خلال الزيارة بحث سبل التعاون في إجراء فحوصات رقابة الجودة النوعية للمواد المستخدمة في طبقات الرصف حسب المواصفات القياسية العالمية المعتمدة في إمارة دبي ومناقشة تجربة إدارة مختبر دبي المركزي في إجراء فحوصات الأداء للخلطات الإسفلتية بنظام «السوبر بيف»، وعبر الوفد الزائر في نهاية الزيارة عن إعجابه بالتطور الذي وصلت إليه مختبرات مواد البناء.