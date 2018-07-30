تكريم متميّزي فرع المختبر الجنائي في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كرم العميد عبدالله خميس الحديدي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، نخبة من الموظفين المتميزين في فرع المختبر الجنائي بشرطة رأس الخيمة، وأشاد بالموظفين المتميزين وبجهودهم المبذولة في تطوير العمل الشرطي، ضمن مجال البصمة الوراثية وفرع المختبر الجنائي، مثمناً دورهم المثمر والبناء في تحسين وتطوير الخدمات الشرطية، وتقديمها بأفضل صورة وعلى أكمل وجه، تطبيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وأكد العميد الحديدي، أن وزارة الداخلية، متمثلة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تحرص على تكريم المتميزين، سعياً إلى تعزيز ونشر ثقافة الجودة والتميز، ولتجديد طاقتهم المهنية، وغرس حب العمل لديهم بتوفير بيئة عملية تنافسية حماسية .