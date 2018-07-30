محاكم دبي تكرم نجوم التميز في العمل الحكومي

المصدر: Ⅶدبي- البيان

كرَّم طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، نجوم التميز للربع الرابع لعام 2017، وذلك انطلاقاً من استراتيجية محاكم دبي في تكريم أصحاب التميز والإبداع والابتكار في العمل الحكومي، لتعزيز البيئة الداخلية المحفزة على الإبداع والتميز، ولتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع.

إبداع

وأكد على الإبداع في العمل، حيث وجّه الموظفين على طرح الأفكار الإبداعية التي تخدم الدائرة وتحقق السعادة للمتعاملين والموظفين، مؤكداً أن تكريم نجوم التميز يأتي تقديراً لجهودهم المتميزة التي يبذلونها، لأنهم يعتبرون الدعامة الرئيسة لأي نجاح تحصده الدائرة .

مقدمو الخدمة

وقد كرم مدير عام محاكم دبي نجوم التميز للربع الرابع عن فئة مقدمي الخدمة المتميزين: يوسف أحمد جمل زادة إداري تسجيل، وفوزية عبدالله العبدولي موثق أحوال شخصية، محمد إسحاق موثق صالة الأحوال الشخصية، وفرزانة أحمد منسق خدمة جمهور، وخلود خالد منسق خدمة التنفيذ المتميز، وخديجة البلوشي إداري مركز تسوية الودية المتميز. وعن فئة أمناء السر المتميزين: عائشة عبده الدبيلي أمين سر القضايا، وسيف البلوشي أمين سر الأحوال الشخصية، وهدى علي الزرعوني أمين سر التنفيذ.

مأمور التنفيذ

أما عن فئة مأمور التنفيذ المتميز في إدارة التنفيذ في قسم الحجوزات والبيوع عبدالعزيز علي الشحي، والمعلن المتميز في إدارة خدمات القضايا بقسم الإعلان راشد عبيد المطوع، وعن فئة مصلح الأحوال الشخصية المتميز شمة المر القمزي، وعن فئة ضابط مركز التسوية المتميز ياسر شائع، وموثق الكاتب العدل المتميز عبيد حسن محمد، وعن فئة الكاتب العدل المتميز محمد عبدالله آل علي، وعن فئة إداري التسجيل الإلكتروني المتميز بإدارة خدمات القضايا معلا خليل منصور، وموثق أحكام قضائية المتميز مريم موسى مطر، وكاتب أرشيف إلكتروني المتميز مريم عبدالرحمن الحمادي.

مركز الاتصال

وعن فئة نجم مركز الاتصال المتميز أصيلة محمد علي، والمحاسبين المتميزين من إدارة التنفيذ ميعاد الرحماني، وعن فئة أصحاب الهمم من إدارة التنفيذ مريم عبدالرحمن الحمادي، ومن إدارة القضايا جمال سالم المقبالي، وعن فئة المستخدم المتميز فردوس سيد مقبول. كما تم تكريم نجم السعادة لفرع الطوار ليلى حسين محمد، ولفرع البرشاء تهاني حمود الحربي، ومحمد حسن علي.

فئات

قال محمد عبدالرحمن مدير إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل، حرصت محاكم دبي على استحداث فئات جديدة لتشجيع الموظفين للسعي نحو التميز والإبداع، ومن هذه الفئات المستحدثة لعام 2018: فئة أصحاب الهمم، وفئة ضابط تنفيذ أحكام قضائية، وفئة ضابط قضائي المتميز، وفئة المدقق المتميز، وفئة المترجم المتميز، وفئة التقني المتميز، وفئة مدير مركز خدمة المتميز، وفئة التكريم الخاص».