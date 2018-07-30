1382 قضية أنجزتها محكمة اليوم الواحد في رأس الخيمة

المصدر: Ⅶرأس الخيمة ـأحمد أبوالفتوح

كشف المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، عن فصل محكمة اليوم الواحد في 1382 قضية مدنية وتجارية خلال 18 شهراً بنسبة إنجاز 100% وبأحكام في نفس يوم تسجيل الدعوى دون أي تأجيل، لافتاً إلى أن المحكمة المدنية الجزئية أنجزت 87% من القضايا التي أحيلت إليها خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد الخاطري أن جميع أقسام الدائرة وتخصصاتها تعمل خلال فصل الصيف بكامل طاقتها وفق الخطط لخدمة الجمهور ومتعاملي الدائرة وبهدف رفع معدلات السعادة في الفصل بالقضايا المسجلة دون تأخير لضمان حقوقهم، مشيراً إلى أن محكمة اليوم الواحد نجحت بالفصل في 100% من القضايا المسجلة خلال الـ 18 شهراً بعدد 1382 قضية بينها 466 قضية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو الماضي، فيما أنجزت المحكمة المدنية الجزئية 87% من القضايا التي أحيلت إليها.

وأشار إلى أن محاكم رأس الخيمة وبناء على تعليمات سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء الأعلى تعمل على تيسير الخدمات المقدمة للجمهور، عبر مراكز إسعاد المتعاملين الثلاثة، والتي تجد ترحيباً كبيراً من المتعاملين مع الدائرة وفق استطلاع آرائهم في هذه الخدمات، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة مراكز لإسعاد المتعاملين من بينها مركز الشيخ صقر، ومركز الشيخ سعود بن صقر القاسمي بالإضافة لخدمات مركز إسعاد المتعاملين في منطقة وادي أصفني بالمناطق الجنوبية.

خدمات

وأضاف الخاطري: تقدم مراكز إسعاد المتعاملين بالدائرة خدماتها والتي انعكست خلال فترة زمنية قصيرة بحصول مركز الشيخ صقر لإسعاد المتعاملين على تصنيف 4 نجوم من برنامج النجوم العالمي لتصنيف الخدمات التابع لمجلس الوزراء، ترجمة لتوجيهات سمو ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء الأعلى في تطوير وتحسين وإعداد خطط التطوير وتحسين العمل الإداري بدائرة المحاكم بصفة عامة.

وأشار إلى أن المركز يقدم خدماته للجمهور كونه مبنى مستقلاً يستقبل بين 60 ــ 70% من متعاملي الدائرة بشكل يومي، ترجمة للجهود التي تبذلها الدائرة لإسعاد المتعاملين وتقديم الخدمات، التي تعكس ما حققته دولة الإمارات من تقدم، لافتاً إلى أن المركز يقدم تحت مظلته خدمات الكاتب العدل والمواريث والتركات والمأذونين.

وأكد الخاطري، أن حجم الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها محاكم رأس الخيمة للمتعاملين ضمن خطط الحكومة الذكية أسهمت باختصار الوقت والجهد على المراجعين، بالإضافة للتوسع في تقديم الخدمات عن بعد عبر حافلة الخدمات القضائية، والتي أطلقتها الدائرة لخدمة الجمهور بالقرب من مساكنهم بعيداً عن مبنى المحاكم.

جدول زمني

وأشار إلى أن الحافلة تقدم خدماتها وفق جدول زمني محدد شهرياً لتنقلاتها وأماكن توقفها، وتقدم 28 خدمة من إدارة الخدمات المجتمعية متمثلة بقسم الإشهادات وعددها 23 خدمة، و5 خدمات لإدارة الكاتب العدل للتصديق والتوثيق، لافتاً إلى أن الحافلة مربوطة بنظام إلكتروني ذكي حديث يتيح للقضاة والموظفين التحاور مع الجمهور والمتعاملين والاستماع لهم.