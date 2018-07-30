حظر كريم «مينا» لتفتيح البشرة في أسواق أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

حظرت دائرة الصحة ـ الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي ـ بيع أو تداول منتج (Mena Facial Cream) يستخدم لتفتيح البشرة والتخلص من الهالات السوداء والكلف في الوجه، والذي يتم بيعه في المحال التجارية في أبوظبي وعبر الإنترنت، وذلك لاحتوائه على نسبة مرتفعة من مادة الزئبق السامة المحظور استخدامها في منتجات التجميل داخل الدولة.

وأشارت دائرة الصحة إلى أن التحاليل على عينات من هذا المنتج أثبتت احتواءه على نسبة مرتفعة من مادة الزئبق، تشكل خطراً كبيراً على الصحة، لاسيما في فئات معينة من الناس كالأطفال والنساء الحوامل الأكثر تأثراً بالآثار السمية للزئبق، وتشمل أعراض الإصابة آلاماً في البطن والغثيان والقيء وتشنجات العضلات والإسهال وفقر الدم ومشاكل في الكبد والجهاز العصبي.

وأكدت دائرة الصحة، أنها تتواصل مع الهيئات والدوائر الحكومية لحظر بيع وتداول هذا المنتج، وطالبت الجمهور بعدماستعماله.