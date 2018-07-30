164.9 مليون درهم إيرادات صندوق الزكاة خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

بلغ إجمالي إيرادات صندوق الزكاة في النصف الأول من العام الجاري (عام زايد) نحو 164 مليوناً و956 ألفاً و744 درهماً، بزيادة قدرها 16% عن إيرادات الفترة نفسها من عام 2017 البالغة 141.8 مليون درهم، وذلك وفقاً لأمين عام صندوق الزكاة عبدالله بن عقيدة المهيري.

وقال أمين عام صندوق الزكاة: «إن الصندوق يسير بخطوات متتابعة ومتوازنة وعلى أعلى مستوى من التخطيط سعياً نحو الريادة والتميز، كل هذا نابع من خططه الاستراتيجية والتشغيلية، وثقة المزكين في صندوق الزكاة الذي انتهج مبدأ الشفافية مع زكواتهم؛ وذلك تطبيقاً لنظام الحوكمة المعتمدة في الحكومة الاتحادية، حيث يقوم الصندوق بإطلاع متعامليه على تقارير إيرادات الزكاة ومبالغ المصروفات التي يتم صرفها عبر مشاريع الصندوق المتعددة والمنبثقة من مصارف الزكاة الشرعية، وذلك من خلال وسائل الإعلام المتعددة بصورة دورية».

وأشار إلى أن الصندوق من خلال الخدمات وقنوات التحصيل وإتاحتها للجمهور، والاستفادة من التطور التقني، استطاع الوصول إلى أكبر شريحة من المزكين، وقدم لهم الخيارات المتنوعة، لأداء وحساب الزكاة، وهو ما توضحه الأرقام والبيانات الإحصائية، من خلال مختلف قنوات تحصيل الزكاة التي تصدرتها الإيرادات من خلال المزكين مباشرة في البنوك 64 مليوناً و538 ألفاً و567 درهماً، ثم تلتها الإيرادات من خلال المزكين مباشرة في الصندوق، والتي بلغت 40 مليوناً و82 ألفاً و371 درهماً، ثم الإيرادات من خلال خدمات الموبايل، والتي بلغت 29 مليوناً و581 ألفاً و424 درهماً.

وقال المهيري: «إن حصيلة إيرادات الصندوق ترجع بعد فضل الله تعالى إلى زيادة قنوات التحصيل التي وصلت إلى أكثر من 34 قناة تحصيل، وفّرها صندوق الزكاة، وقد ساهمت بشكل كبير في جلب إيرادات أكثر للصندوق، إذ تعتبر الخدمات الإلكترونية والذكية التي نقدمها من أهم موارد الصندوق الحيوية في تحصيل زكاة الأموال، ويدرك القائمون على الصندوق أن مواكبة التقنيات التكنولوجية الحديثة ضرورة حتمية في تحقيق أهدافه».