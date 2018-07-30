بلدية دبي تعزز ثقافة مشاركة أصحاب الهمم في المحافظة على النظافة العامة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

نظمت بلدية دبي ممثلةً بإدارة النفايات برنامجاً توعوياً أقيم على مدار يومين، قدمه «فريق التوعية بمجال الإدارة المستدامة للنفايات» بمخيم النشاط الصيفي بنادي دبي لأصحاب الهمم، وشهد البرنامج التوعوي مشاركة أكثر من 100 مشارك، حيث يهدف البرنامج إلى إسعادهم وتأهيلهم ودمجهم في محيطهم وتوعيتهم بأهمية المحافظة على النظافة العامة لتبقى مدينة دبي نظيفة وخضراء ومستدامة، كما شهد البرنامج مشاركة شخصية «نظوف» المحبوبة لدى الأطفال والجمهور، وهي شخصية رمزية صممتها إدارة النفايات للتعبير عن مهنة عامل النظافة في بلدية دبي.

وذكر المهندس عبد المجيد سيفائي مدير إدارة النفايات، أن الإدارة تلتزم بتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع في مجال نشر الوعي البيئي وإشراكهم في تحمّل المسؤولية المجتمعية البيئية، ولاسيما أصحاب الهمم لتمكينهم وإبراز قدراتهم في مجتمع دامج وخالٍ من الحواجز لتكون دبي موطناً لأفراد مبدعين ملؤهم الفخر والسعادة ويعيشون في مجتمع متلاحم ومتماسك.

وتم خلال البرنامج تنظيم ورشة رسم وتلوين، بالإضافة إلى توزيع هدايا تحمل رسائل توعوية حول أهمية المساهمة والمشاركة في المحافظة على النظافة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن الورشة تندرج ضمن مجموعة من الورش التي تقوم بلدية دبي بتنظيمها لأصحاب الهمم، والتي تهدف إلى إسعادهم وتوعيتهم حول مختلف مجالات العمل البلدي عن طريق مجموعة من الأنشطة الممتعة والمفيدة يتفاعل معها أصحاب الهمم بشكل إيجابي ومتميز.