مؤسسة الجليلة تتلقى 3 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» لعلاج المرضى

المصدر: دبي - وام

تلقت مؤسسة «الجليلة» غير الربحية دعماً مالياً قدره 3 ملايين درهم من بنك دبي الإسلامي لدعم برنامجها العلاجي «عاون» الذي يستهدف دعم وعلاج المرضى المحتاجين وذلك في إطار قيم «عام زايد» وتعزيز روح التطوع وخدمة المجتمع.

وعبرت الدكتورة رجاء عيسى القرق عضوة مجلس الأمناء رئيسة مجلس إدارة مؤسسة «الجليلة» عن امتنانها لبنك دبي الإسلامي على دعمه المستمر لبرنامجنا العلاجي «عاون» الذي يمنح الأمل ويوفر العلاج للمرضى المحتاجين للرعاية الطبية.

من جانبه قال عبدالرزاق العبدالله رئيس إدارة الخدمة المجتمعية في بنك دبي الإسلامي إن البنك يعتبر داعما حقيقيا ومتواصلا لمؤسسة «الجليلة»، معربا عن سعادته بالمساهمة في دعم رسالة مؤسسة «الجليلة»لإحداث فرق في حياة الأشخاص المحتاجين، وبما يعكس قيم ودروس وإرث الشيخ زايد «طيب الله ثراه» في مجال رعاية وخدمة البشرية.