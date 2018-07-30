بحث تعميم استخدام تقنية تحديد مواقع الهواتف الذكية

المصدر: Ⅶدبي- البيان

بحثت الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، آلية تعميم استخدام تقنية تحديد مواقع الهواتف الذكية المتطورة «AML» باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وذلك في غرف العمليات على مستوى الدولة، حيث تُمكن التقنية التي أطلقتها شرطة دبي في شهر مارس الماضي من تحديد مواقع المتصلين على هاتف النجدة 999 بدقة عالية جداً، ما يسهّل عملية الاستجابة للحالات الطارئة والوصول إليها بسرعة كبيرة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي بحضور العميد الدكتور مهندس خالد غانم المري نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون الاتصالات والتقنيات، والنقيب عادل صالح آل علي رئيس قسم البدالات والهواتف، والنقيب علي سيف الرمسي رئيس قسم التطوير الإلكتروني في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، ومن طرف الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أحمد الشامسي مدير أول قسم اعتماد النوعية، وعبد الله الظهوري مهندس أول اعتماد النوعية.

تقنية متطورة

وأكد العميد المري خلال الاجتماع، أن تقنية تحديد مواقع الهواتف الذكية المتطورة المعتمدة على الأقمار الصناعية تقلل من هامش الخطأ في الاستجابة للحالات الطارئة من خلال تحديد الموقع بدقة، مقارنة بالتقنية السابقة المعتمدة على أماكن توزيع أبراج اتصالات، والتي كانت تصل إلى مئات الأمتار في المدينة وتتجاوز الكيلومترات في المناطق الخارجية.

والجدير ذكره، أن إطلاق التقنية جاء بناءً على توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بالعمل على خفض زمن الاستجابة في الحالات الطارئة، وتقديم الرعاية والعناية اللازمة للمتصلين على هاتف النجدة 999 بسرعة ودقة متناهية، وبذلك تعد شرطة دبي أول مؤسسة تطبق تقنية تحديد مواقع الهواتف الذكية المتطورة في منطقة الشرق الأوسط، ويتم استخدامها حالياً على أجهزة الأندرويد (advance mobile location)، وتُمكن شرطة دبي من تحديد مواقع المتصلين بدقة عالية جداً، ما سيسهّل عملية الاستجابة للحالات الطارئة، ويتم حالياً العمل على تطبيق التقنية على أجهزة أبل الذكية «IOS».