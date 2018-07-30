«مساندة» تدشّن «شوّابنا.. أنتم في حنايا القلب»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

زار وفد من شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» أمس كبار السن من نزلاء مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وذلك في إطار المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تنظمها «مساندة» ضمن مبادرات «عام زايد».

وتأتي الزيارة بهدف تعزيز وتعميق أواصر التواصل المجتمعي والإنساني مع المسنين، خصوصاً المرضى وزيارتهم بانتظام، إضافة إلى تثمين عطائهم وخدماتهم التي قدموها للمجتمع والوطن طوال حياتهم، وإدخال السرور والبهجة على نفوسهم والاطمئنان على أوضاعهم الصحية. ودشنت «مساندة» الزيارة تحت شعار «شوابنا.. أنتم في حنايا القلب»، التي بدأت أولى جولاتها بزيارة المسنين في مدينة الشيخ خليفة الطبية، مؤكدة أهمية غرس أواصر الألفة والمحبة والتعاون بين شرائح المجتمع كافة، وترسيخ العطاء مفهوماً وثقافةً وعملاً وتعزيز قيم التكافل والتراحم، فضلاً عن مد جسور التعاون وكسر الحياة الروتينية بالنسبة للمسنين وإدخال الفرحة على قلوبهم الطيبة وعرفاناً من المجتمع بالجهود التي بذلوها على مدار حياتهم العملية.

وأكد الوفد الزائر أهمية إدخال البهجة على نفوس المسنين ورسم الابتسامة على وجوههم، مشيراً إلى أن الإحسان إلى الشواب وتعميق التواصل معهم ليس مسؤولية وواجب فحسب بل إنه ينبع من تعاليمنا الإسلامية وعاداتنا العريقة، حيث إنه جزء مهم من مكونات البنية الاجتماعية والقيم الثقافية والدينية والعادات والتقاليد والموروث والتلاحم المجتمعي.

وقدم وفد «مساندة» هدايا تذكارية للمسنين في المدينة، تعبيراً عن الحب والامتنان والتقدير لهم، متمنين لهم الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.