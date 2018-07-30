ورشة عمل في أبوظبي تناقش تحديات الجهات المعنية بالطاقة الشمسية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

نظمت دائرة الطاقة في أبوظبي، ورشة عمل للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، إضافة إلى شركتي أبوظبي للتوزيع، والعين للتوزيع، ومشاركة كافة الشركات المدرجة في السجل التجاري للدائرة، والعاملة في مجال الطاقة الشمسية، بهدف استعراض سبل التنسيق المشترك مع كافة الجهات والشركات المعنية بمجال الطاقة الشمسية للوقوف على التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال، كما قامت دائرة الطاقة باعتبارها الجهة المعنية بتذليل أي عقبات تواجه سير العمل في هذا المجال، وتوفير الآليات اللازمة لتنشيط سوق العمل بما يسهم في تعزيز مركز إمارة أبوظبي كسوقٍ فاعلة في مجال الطاقة الشمسية على مستوى المنطقة.

وتضمنت الورشة مجموعة من المحاور التي شملت: الإطار التنظيمي لأنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية صغيرة النطاق، وتوضيح رحلة المتعامل وإجراءات التوصيل، بالإضافة إلى تحديد متطلبات تسجيل استشارة أنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية، ومتطلبات مطابقة معدات أنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية، والموافقات المطلوبة من قبل الجهات ذات العلاقة.

وأكد المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي حرص الدائرة خلال المرحلة المقبلة على تطوير سبل الاهتمام باستغلال مصادر الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن حكومة أبوظبي قطعت شوطاً كبيراً تجاه تحقيق مبدأ الاستدامة في قطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني للدولة، كما أعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به الجهات المشاركة بالورشة في دعم مسيرة عمل دائرة الطاقة من خلال تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تسريع الإجراءات اللازمة للشركات لتنفيذ الأعمال المشتركة.

كما قال محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في تصريح له خلال ورشة عمل نظمتها دائرة الطاقة في أبوظبي حول آلية عمل الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية: إن الإمارات حجزت مكانتها الريادية العالمية في مجال الطاقة المتجددة، لما لهذا القطاع الحيوي من أهمية في تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.

من جانبه قال الدكتور هلال حميد الكعبي أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: تأتي مشاركتنا في هذه الورشة في إطار مهام المجلس بتطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي للمساهمة في تحقيق الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي والمتمثلة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام منفتح عالمياً، حيث قام المجلس بتطوير برنامج شهادات المطابقة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بهدف ضمان استيفاء المنتجات لمتطلبات دائرة الطاقة الخاصة بالأسلاك الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية المصغرة، حيث بلغ عدد المنتجات الحاصلة على شهادات المطابقة (55) منتجاً منذ إطلاق البرنامج في يونيو 2017، حيث يتم تقييم مطابقة هذه المنتجات فنياً من خلال الفحوصات المخبرية.

أكد المهندس عبدالله الشامسي مستشار رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، على هامش مشاركة الدائرة في أعمال ورشة عمل الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية التي تُنظمها دائرة الطاقة، أن مشاركة دائرة التخطيط العمراني والبلديات تأتي في إطار التزامها الطويل الأمد بالمساهمة في دعم تحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة.

إجراءات

قدم المهندس علي الهمامي مدير إدارة التنظيم الصناعي بمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، خلال الجلسة الثالثة للورشة بعنوان «إجراءات ومتطلبات ترخيص أنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية صغيرة النطاق» عرضاً عن إجراءات ترخيص أنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية.