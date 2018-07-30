خدمات «صحة دبي» تفوق توقّعات المتعاملين

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، رئيس مجلس المديرين، الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لتقديم خدمات سهلة وميسرة تحقق رضا المتعاملين وتفوق توقعاتهم، ضمن رؤيتها الشمولية التي تراعي الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، والمكانة والسمعة العالمية التي وصلت إليها الإمارة في كل المجالات بما فيها المجال الصحي.

وشدد معاليه خلال ترؤسه اجتماع مجلس المديرين في الهيئة على أهمية وضع الحلول والبرامج والمبادرات الفعالة لتحسين تجربة المريض بمستشفيات الهيئة ومراكزها الصحية، وتبني ثقافة التميز والإبداع لرفع وتيرة العمل والإنجاز في كل قطاعات الهيئة ومنشآتها الصحية، وبناء الكفاءات والقدرات المؤسسية لتمكينها من المواكبة المستمرة للتطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الطبي، واستغلال التقنيات والتكنولوجيا العالمية وتسخيرها لخدمة المرضى والمتعاملين مع الهيئة بشكل عام.

مقومات النجاح

وقال معاليه إن هيئة الصحة بدبي تمتلك كل الفرص ومقومات النجاح والتميز للوصول إلى أهدافها المنشودة في ظل الرعاية الكريمة التي يحظى بها القطاع الصحي بدبي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبالدعم اللامحدود من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي.

واستعرض المجلس الذي يضم في عضويته المديرين التنفيذيين لمؤسستي دبي للرعاية الصحية، ودبي للضمان الصحي، وجميع المديرين التنفيذيين لقطاعات ومستشفيات الهيئة، الإنجازات والجهود الرامية لتحقيق التكامل والتنسيق الأمثل بين كل الوحدات التنظيمية للوصول إلى الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة وخطة دبي 2021.

مشاريع تطويرية

كما استعرض الاجتماع حزمة من المشاريع التطويرية والمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة في مختلف القطاعات والوحدات التنظيمية وفق منهجية عملية تهدف إلى تأسيس نموذج صحي متميز، يستجيب لتحدي الضغط المتزايد على الخدمات الصحية ذات الجودة العالية، ويعزز من القدرة التنافسية للإمارة كوجهة مفضلة للسياحة الصحية.

مبادرات

وناقش الاجتماع عدداً من المبادرات والحلول المتعلقة بتقليل وقت الانتظار، والتي تركز على السياسات والإجراءات الإدارية والتقنية، والموارد المؤسسية، وتكامل وترابط الخدمات الصحية، والتحديات الإدارية والتشغيلية المرتبطة برحلة المريض داخل المنشأة الصحية، وأهمية العمل على وضع نظام شامل لتتبع أوقات الانتظار في كل مراحل رحلة المتعامل حتى الانتهاء من تلقي الخدمات الصحية بمستشفيات الهيئة ومراكزها الصحية المختلفة.