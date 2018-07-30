دورة تدريبية لقيادات الصف الثاني في عجمان

المصدر: Ⅶ عجمان - عصام الدين عوض

شارك 62 متدرباً ومتدربة من قيادات الصف الثاني من العاملين في الدوائر الحكومية والمحلية بعجمان في دورة «مقومات الاجتماع الناجح»، والتي عقدتها الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية في عجمان بمشاركة الدكتور إبراهيم غرفال عضو هيئة التدريس بالكلية، وخليفة الجرمن رئيس نادي عجمان والدكتورة إسراء السامرائي عضو هيئة التدريس بالكلية، حيث استمرت على مدار يومين وشارك فيها نخبة من الخبراء العاملين في الدوائر الحكومية والمحلية من عجمان والشارقة ودبي. وركزت الدورة على قيادات الصف الثاني لتعريفهم بكيفية عقد الاجتماعات الناجحة وآثارها الإدارية والنفسية والاجتماعية، وكيفية استخلاص النتائج، وذلك بحسب الدكتور خليفة الشعالي مدير الكلية الجامعية في عجمان، والذي اكد أن الدورة تأتي متزامنة مع «عام زايد 2018»، وهي مساهمة من الكلية في الخدمة المجتمعية.

وقال الشعالي إن الهدف من الدورة تأهيل القيادات الشابة من الصف الثاني وتعريفهم بضرورة عقد الاجتماعات الناجحة وكيفية عقدها وإدارتها وإنجاحها في صورة توصيات وقرارات وخطط عمل، مبينا أن الاجتماعات تعد من الوسائل الهامة لإدارة الأعمال ولإنجاز المهام بنجاح وفعالية، بخاصة إذا تم الإعداد الجيد لها، وتمت إدارتها بمهارة، وتم استخلاص نتائج محددة ووصايا يتم تنفيذها تؤدي لإحداث آثار إيجابية على العمل وعلى المؤسسة بصفة عامة، وعلى قدرتها على تحقيق أهدافها بفعالية واقتدار.