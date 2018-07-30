نورة الكعبي وزكي نسيبة يشاركان بالمنتدى الفني العالمي في لندن

المصدر: Ⅶ لندن - وام

شاركت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، في فعاليات المنتدى الفني العالمي الذي نظمته «آرت دبي» أخيراً في الأكاديمية الملكية للفنون وسط لندن.

وتحدّث معالي زكي نسيبة، خلال المنتدى الذي حضره سليمان حامد سالم المزروعي، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، وعدد من الدبلوماسيين والشخصيات البريطانية، عن المسيرة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتطورها الفكري والحضاري.

ونوه معاليه، أمام مئات الحاضرين، بإسهام الهندسة المعمارية والفنون والتصميم في نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها حتى الآن.

وقال نسيبة إن جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية الإماراتية المنتشرة في العالم تحمل رؤية واحدة، تتلخص في العمل من أجل نشر روح التسامح والسلام، والتغلب على الفرقة والتطرف والنزاع، عبر تعزيز سبل التواصل بين شعوب العالم أجمع.

وأشاد بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والروح القيادية الحكيمة التي تميز بها، رحمه الله، والتي رسّخت مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة، وأكد أنه كان ذا رؤية ثاقبة وطموحات كبيرة، وأراد لدولة الإمارات أن تسابق العالم المتقدم، وكان له ما أراد، وهو النهج الذي تواصله القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.