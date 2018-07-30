شرطة أم القيوين تحذّر من مخاطر الطريق

المصدر: Ⅶأم القيوين ـ عصام الدين عوض

طالبت القيادة العامة لشرطة أم القيوين سائقي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر عند القيادة ـ خاصة ـ في حال تقلب الاجواء وكثافة الغبار الذي يؤدي الى تراكم الاتربة وبالتالي انحراف السيارة وتدهورها، إضافة إلى ضرورة متابعة نشرات الأحوال الجوية نتيجة للتقلبات الجوية التي تشهدها الدولة خلال الفترة الحالية. وقال العقيد سعيد عبيد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين: إنه تم تحذير سائقي المركبات من مخاطر الطريق والقيادة غير الآمنة، وعدم التقيد بالإرشادات المرورية خاصة عند تقلبات الأجواء وسقوط الضباب المفاجئ، وعدم وضوح الرؤية الأمر الذي يؤدي إلى وقوع حوادث مأساوية، مبينا أن إدارة المرور والدوريات كثفت من تواجدها في الطرق الداخلية والخارجية وهي تعمل بنظام المناوبة.