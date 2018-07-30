بحث تعزيز العلاقات الأخوية بين الإمارات والبحرين

المصدر: Ⅶ المنامة - وام

بحث الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك، لدى استقبال الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في مكتبه بقصر الوادي، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه مهام عمله.

وأكد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن العلاقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات، استطاعت أن تشكل أنموذجا حضاريا يسمو بروح الأخوة والمصير المشترك في مواجهة جميع التحديات، بهدف ترسيخ العلاقات التاريخية التي تربطهما والتعاون الوثيق الذي يشكل إحدى الدعائم الأساسية في سبيل تحقيق الرخاء والازدهار والرفعة في البلدين.

وخلال اللقاء، هنأ آل خليفة السفير الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، متمنيا له دوام التوفيق والتميز في أداء عمله، على الشكل الذي يدعم ويعزز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تعاون كبير يسهم بمزيد من التطور والتقدم على كافة الصعد.

وقال الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: «نعرب عن اعتزازنا الكبير بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي عززت من توحيد المسارات والرؤى، والتي دعمت الترابط والتلاحم بين البلدين ونشيد بالمكانة الرفيعة التي وصلت إليها الإمارات الشقيقة على كافة المستويات، في ظل القيادة الزاهرة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والجهود المتميزة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».

من جانبه، أعرب السفير الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان عن سعادته بهذا اللقاء الأخوي الذي جمعه بالشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مؤكداً أنه حريص تماماً على بذل الجهود الرامية لتطوير وتنمية العلاقات البحرينية الإماراتية، مشيداً في الوقت ذاته بما تشهده البحرين من ديمومة تنموية شاملة، في العهد الميمون لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.