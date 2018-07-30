بلدية أبوظبي تستقبل 100 متدرب

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت بلدية مدينة أبوظبي 100 من طلبة الجامعات والكليات والمعاهد الذين التحقوا بالموسم الحالي للتدريب الصيفي 2018 في البلدية. ويأتي البرنامج تجسيداً لدعم حكومة أبوظبي اللامحدود والرعاية الفائقة التي توليها للمواطنين من خلال إرساء برامج التنمية المجتمعية والنهوض بقدرات الطلبة والارتقاء بهم إلى المستويات التي تؤهلهم لقيادة مشاريع التنمية والسير بهم نحو المزيد من التقدم والتطور والازدهار وفتح آفاق المعارف والتدريب والتأهيل الكفيلة بخلق جيل واع لمسؤولياته قادر على إدارة دفة التنمية بكافة أشكالها.

ويعبر برنامج التدريب الصيفي للطلبة عن رؤية دائرة التخطيط العمراني والبلديات - بلدية مدينة أبوظبي، الهادفة إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، وإعدادها العملي لخوض غمار المسؤولية والعمل.