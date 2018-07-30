محمد الرميثي يسلّم جاسم الزعابي العضوية 66 لـ«كلنا شرطة»

المصدر: أبوظبي-البيان

سلم اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي العضوية رقم 66 لمبادرة «كلنا شرطة» إلى جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.وأكد الرميثي حرص شرطة أبوظبي على مواصلة تنفيذ خطط التطوير لتحقيق المزيد من المكتسبات ضمن مبادرة كلنا شرطة لتعزيز الأمن والطمأنينة، وتكريس الرفاهية والسعادة في مجتمع أبوظبي.

وأضاف: إن شرطة أبوظبي تواصل تعزيز شراكاتها المجتمعية لتحقيق استراتيجيتها في زيادة ثقة المجتمع بالشرطة، مشيراً إلى أن انضمام مختلف الشرائح المجتمعية يعكس قيم الشعور بالمسؤولية .

وقال: إن دعم القيادة الرشيدة أسهم في تبوؤ شرطة أبوظبي موقعاً متميزاً بين المؤسسات الشرطية العالمية انعكس إيجابياً على تحقيق العديد من الإنجازات الرائدة.