«الخليج الطبية» و«كيل» الألمانية تبرمان تفاهماً علمياً

المصدر: عجمان - البيان

أبرمت جامعة الخليج الطبية في عجمان اتفاقية تعاون وتفاهم مشترك مع جامعة كيل الألمانية، لتحقيق التعاون المثمر بين المؤسستين في مجال طب الأسنان، وزيادة التعاون المشترك في العملية التعليمية، وأساليب التوجيه المشترك في العملية التعليمية لدى الطرفين، فضلاً عن تعزيز سبل التعاون بينهما في مجالات البحث العلمي وإنشاء وحدة أكاديمية مشتركة لعلاج الأسنان، وتعزيز البحث العلمي في مجال الخلايا الجذعية.

ووقّع الاتفاقية الدكتور حسام حمدي، مدير جامعة الخليج الطبية في عجمان، والبروفيسور كريستوف دورفر عن جامعة كيل، بحضور عدد من العاملين في الجامعة.

وأفضت بنود الاتفاقية إلى تقديم الخدمات وتبادل المصالح لكلا الطرفين من خلال الاتفاق على تبادل أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والطلبة، والعمل على تطوير نشاطات البحث الإكلينيكي، وتعزيز أوجه التعاون في مشاريع بحثية، وتبادل المواد والمعلومات والمنشورات الأكاديمية، كما نصت الاتفاقية على التعاون في مجال تطوير الأداء والممارسة الإكلينيكية، وتقديم منح بحثية مشتركة، كما اتفق الطرفان على متابعة تنفيذ الاتفاقية من أجل الوصول إلى استراتيجية تعاون وعمل مشترك متكاملة.