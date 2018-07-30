الشيخة فاطمة: 30 يوليويوم فارق في حياة الأم الإماراتية

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ وام

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أن يوم الثلاثين من يوليو 2003 كان يوماً فارقاً في حياة الأم الإماراتية وأطفالها، عندما أصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مرسوماً بتأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وقالت في كلمة بمناسبة ذكرى تأسيس المجلس، إن كل نجاح حققناه للمرأة والأم وأطفالها يرجع الفضل فيه إلى المغفور له الشيخ زايد.

وأوضحت أن القيادة الرشيدة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ساروا على نهج زايد.