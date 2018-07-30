«إقامة دبي» تستقبل المخالفين بخيمة تتسع لـ3 آلاف مراجع

المصدر: Ⅶدبي ـ سعيد الوشاحي

أنهت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي استعدادها لاستقبال المراجعين الراغبين في الاستفادة من المهلة التي أقرها مجلس الوزراء بشأن منح مخالفي قانون الإقامة مهلة للمغادرة طواعية وتعديل أوضاعهم بدءاً من بعد غد وحتى نهاية أكتوبر ضمن مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، والتي سيتم بموجبها إعفاء المخالفين من العقوبات والغرامات والحرمان ومنحهم إقامة مؤقتة لمدة 6 أشهر، وخصصت الإدارة بجانب مركز قطاع متابعة المخالفين والأجانب في العوير «خيمة» مجهزة تتسع لـ3 آلاف مراجع يعمل فيها طاقم كبير من موظفي الإدارة إلى جانب موظفين من مختلف الدوائر.

حياة جديدة

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: إن سرعة تعديل أوضاع المخالفين تعتمد على اكتمال وثائقهم وسرعة تعاونهم مع الجهات المختصة من ناحية حل البلاغات المرتبطة بقضايا مالية أو مطالبات من قبل جهات أو أشخاص .

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أمس عقد بمنطقة العوير بحضور العميد خلف أحمد الغيث مساعد المدير العام لمتابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وعدد كبير من موظفي الإدارة العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية أن المهلة الممنوحة تشمل جميع الفئات المخالفة للإقامة قبل الأول من أغسطس فقط من عمال الشركات والأسر والفئات المساعدة.

وأشار المري إلى أنه سيتم استحداث نقاط جديدة للحافلات بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لنقل المراجعين من بعض المناطق التي تشهد كثافة عمالية إلى المقر في منطقة العوير لتسهيل عملية التنقل عليهم.

وأكد المري أن الخيمة المخصصة لتسوية أوضاع المخالفين راعت خصوصية الأفراد، حيث تم تخصيص مكان لاستقبال طلبات النساء والأسر وسيكون هناك طاقم نسائي لمساعدتهم على تسوية أوضاعهم خلال فترات العمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً خلال أيام الأسبوع.

تعديل

وفي السياق ذاته قال العميد خلف أحمد الغيث إن المخالفين الذين وجدوا فرصة عمل في الدولة بإمكانهم تعديل وضعهم برسوم قدرها 500 درهم ولا يتطلب الانتقال للوظيفة موافقة الكفيل السابق، أما الأشخاص الراغبين في مغادرة الدولة فإنها تطبق عليهم رسوم قدرها 220 درهماً ويمنحون مهلة مغادرة تصل لـ21 يوماً، وفي حال عدم مغادرتهم لن يستفيدوا من امتيازات المهلة.

مراعاة

يمكن لرعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث واضطرابات سياسية، من بينها سوريا واليمن، الذين شملتهم قرارات مجلس الوزراء للحصول على إقامة لمدة عام بالدولة تقديم طلباتهم في مراكز «آمر» المنتشرة في إمارة دبي والبالغ عددها 43 مركزا، كما يمكن للأشخاص الذين يحملون بطاقة الهوية ووظيفة سابقاً التقدم بطلب تعديل أوضاعهم في هذه المراكز.