مواكبة أحدث الابتكارات لتعزيز مكانة دبي ضمن المدن العالمية الخضراء

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكد داود الهاجري مدير عام بلدية دبي، أهمية مواكبة التطور والابتكارات للمساهمة في تعزيز مكانة دبي ضمن المدن العالمية كمدينة خضراء تتميز بجمالية المساحات المزروعة بها، مما يضفي على مرافقها منظراً حضارياً لافتاً وجذاباً لتكون كاللوحة الفنية الجميلة.

جاء ذلك خلال زيارة الهاجري مشتل ورسان، الذي يعد أحد المشاريع الحيوية للبلدية؛ ضمن زياراته الميدانية لمتابعة المشروعات الخدمية المُنفذة.

ووجه الهاجري القائمين على المشتل للاستمرار بالعمل على المساهمة في زيادة التخضير والتشجير في المدينة وشوارعها وحدائقها وابتكار الأساليب والأنظمة المتطورة والتقنيات المتقدمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والبيئية من المشروع.

وقال: «إن اهتمامنا بالمشتل يأتي في نطاق إيماننا بأبعاده الإيجابية والمهمة ودوره الجوهري والريادي في المجال الزراعي بالإمارة، وتماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة نحو الاهتمام بالإنجازات الحضارية والبيئية، ودورها في جعل دبي مدينة التنوع الثقافي والحضاري والجمالي».

ويسهم المشروع في توسيع نسبة الرقعة الخضراء بالإمارة والدولة عن طريق توفير الملايين من شتلات الزهور الموسمية والمستديمة والاهتمام بها وفق أعلى المعايير العالمية والمبتكرة في هذا المجال، وتأتي الزيارة حرصاً منه على الاطلاع على سير العمل والممارسات المطبقة في المشتل ومرافقه والخدمات التي يقدمها، ورافقه في الزيارة عدد من مسؤولي وموظفي الدائرة.

واطلع الهاجري خلال الزيارة على منطقة الزهور والأشجار ونقاط البيع، بالإضافة إلى الجهاز المتطور في المشتل والذي يعمل على تحويل المخلفات النباتية إلى سماد مفيد، مما يسهم في مجال استدامة توفير المواد الزراعية المغذية للنباتات الموجودة في المشتل.

ويقوم المشتل بتقديم العديد من الخدمات الزراعية المتنوعة مثل بيع أو تأجير المزهريات للتجميل الخارجي والداخلي، وخدمة تنسيق وزراعة المزهريات بالنباتات الداخلية والخارجية، خدمة توفير الهياكل الخاصة بتشكيل الأشجار والشجيرات والأسوار النباتية وتوفير بيع مئات الأصناف من الزهور وأشجار وشجيرات الزينة، كما يضم المشتل العديد من المرافق والمنشآت المتكاملة مثل البيوت المحمية، والمناطق المظللة، ومختبر التربة والمياه، ومختبر الوقاية، ومختبر الزراعة النسيجية، غرف الإنبات، المخازن العادية والمبردة، وقاعة تدريب متكاملة.

وتشمل مشاريع المشتل مشروع الصوبات الزجاجية، ونظام الإنتاج الآلي والمناطق المظللة لإنتاج الزهور والأشجار والشجيرات، وإنتاج النباتات بالطرق التقليدية ومنطقة تجارب الزهور وصالة عرض وبيع النباتات ومكاتب الموظفين وقاعة التدريب متعددة الأغراض والمخازن الزراعية ومناطق التجميل الزراعي، بالإضافة إلى العديد من المختبرات الزراعية مثل مختبر التربة والمياه ومختبر الوقاية ومختبر الزراعة النسيجية ووحدة البذور التي تشمل مختبر البذور وغرفة الإنبات.

بنك

يعتبر مشتل ورسان البنك الذي يضمن توفير جميع الاحتياجات النباتية اللازمة لمشاريع نشر الرقعة الخضراء، وتنفيذ أعمال الصيانة الزراعية وزراعة عروات الزهور الموسمية، كما توفر نباتات البيئة المحلية اللازمة لمشاريع التحريج وزراعة المحميات والغابات والطرق الخارجية، وتحرص الإدارة على تطوير مشاتلها وزيادة مساحتها الإنتاجية بصفة مستمرة.