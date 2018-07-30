«مرور العين» تشدّد على فحص المركبات قبل السفر براً

المصدر: Ⅶ العين - البيان

دعت إدارة مرور منطقة العين بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، إلى فحص المركبات وإجراء الصيانة اللازمة لها، والتأكد من سلامة الإطارات قبل استخدامها للسفر براً، والالتزام بالقيادة الآمنة، حفاظاً على سلامة الجميع.

وحض المقدم محسن سعيد المنصوري نائب مدير الإدارة، ضمن حملة «صيف بلا حوادث» على اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل السفر، وعدم قيادة المركبة أثناء الشعور بالتعب، والتوقف من أجل الراحة في الأماكن المخصصة على الطرقات، مشيراً إلى أهمية استخدام حزام الأمان وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة. وأكد أهمية تعزيز جهود شرطة أبوظبي في تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع من خلال التوعية والالتزام بقانون السير والمرور.

وقال الرائد حمدان حسن ذيبان مدير فرع العلاقات العامة في الإدارة، إن الحملة تركز على تكثيف توعية السائقين عبر التواصل الميداني المباشر وتوجيه النصح والإرشاد وحثهم على الالتزام بقواعد السير والمرور، مشيراً إلى مشاركة أصحاب الهمم في التوعية بتوزيع نشرات وملصقات التوعية المرورية وتقديم النصح والإرشاد للسائقين في إطار الحرص على تعزيز السلامة المرورية.