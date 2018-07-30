انطلاق الدورة الأولى لبرنامج «المفتش البيئي الصغير»

المصدر: الشارقة - البيان

بدأت أمس فعاليات الدورة الأولى للبرنامج الصيفي «المفتش البيئي الصغير»، الذي تنظمه هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة حتى 2 أغسطس المقبل، ويستهدف البرنامج الطلبة والطالبات من سن (6 - 11 عاماً)، لتأسيس جيل واع بقضايا البيئة وتعزيز مفهوم حمايتها لديهم.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حققنا نقلة نوعية في مقومات استراتيجية الشارقة للبيئة، ومنظومة من الإنجازات في الاتجاهات المختلفة لجهود العمل البيئي. ولضمان استمرار هذه الإنجازات وتطويرها، علينا بالعمل مع الجيل القادم، بمختلف فئاته العمرية، ومن هذا المنطلق، أطلقت الهيئة هذه المبادرة بعد أن اختتمت برنامجها الصيفي الذي استهدف فئة الشباب، فالأطفال هم قادة المستقبل وعماد الوطن وجوهره».

وتركز مبادرة «المفتش البيئي الصغير» على ترسيخ تحمل المسؤولية الشخصية في الأطفال المشاركين تجاه البيئة، وأن يكون لكل منهم دور فعال في الحفاظ عليها وتنميتها، من خلال تعريفهم بالمشكلات البيئية.