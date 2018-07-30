95 % من مراجعات مستشفى الجامعة في الشارقة يرضعن أولادهن طبيعياً

المصدر: Ⅶالشارقة - عصام الدين عوض

أكدت الدكتورة سهام نايف حسين منصور استشاري الرضاعة الطبيعية والحاصلة على البورد الدولي للرضاعة بمستشفى الجامعة بالشارقة أن 95 % من مراجعات عيادة الرضاعة الطبيعية بمستشفى الجامعة بالشارقة يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية، وذلك من خلال عملية التثقيف المستمر للمراجعات للعيادة قبل وبعد الولادة عن طريق المحاضرات والورش التي تنظم لهن لتعريفهن بكيفية شفط الحليب بطريقة سليمة وصحيحة، وتخزينه بطرق مناسبة ودرجة حرارة محددة، كما أن حليب الأم يمكن أن يعيش 6 أشهر من خلال التخزين في الفريزر، وعن الحاجة يمكن استخراج جزء منه وتسخينه في ماء حار وبالتالي استخدامه بطريقة آمنة لا تشكل خطورة على صحة الطفل، مبينة أن هناك مضار كثيرة للحليب الصناعي الذي يتسبب في ضعف مناعة الطفل وزيادة احتمال إصابته بالأمراض، إضافة إلى افتقاره للشعور بالحب والحنان، إضافة إلى الالتهابات المتكررة التي يصاب بها الأطفال.

8 ممرضات

وقالت استشاري الرضاعة الطبيعية والحاصلة على البورد الدولي للرضاعة بمستشفى الجامعة: إن مركز الرضاعة الطبيعية بالمستشفى ويوجد به أخصائية الرضاعة و8 ممرضات يقدم الخدمات العلاجية لكافة المراجعات، كما أن هناك من 8 ـ 10 حالات من الأمهات يراجعن عيادة الرضاعة الطبيعية بالمستشفى، ويتم توعية الأمهات خلال المراجعة وبعد الولادة تعريفهن كيفية الرضاعة والتغذية الصحيحة للطفل، إضافة إلى الوقوف على المشاكل التي تعترضهن في الرضاعة وتعليمهن كيفية شفط الحليب وطريقة تخزينه واستخدامه بعد التخزين، مبينة أن الأمهات الجدد يعانين كثيراً عند القيام بعملية الرضاعة لأطفالهن، فيتم تثقيفهن وإعلامهن بأن الرضاعة الطبيعية تقلل من الإصابة بسرطان الثدي، كما تقلل الوزن وتخفف من النزيف.