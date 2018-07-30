اتحادات الكتاب العرب تعزّي الإمارات برحيل «فتاة العرب»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أعربت اتحادات الكتاب والأدباء في عدد من الدول العربية عن خالص تعازيهم وتأثرهم برحيل الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي مقدمين أخلص التعازي إلى حبيب الصايغ رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب وعبره إلى جميع أدباء الإمارات وشعرائها وإلى شعب الإمارات.

جاء ذلك في برقيات التعزية التي تلقاها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات من كل من: محمود الضمور رئيس رابطة الكتاب الأردنيين، ويوسف شقرة رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين، والدكتور نضال الصالح رئيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا، والدكتور وجيه فانوس أمين عام اتحاد الكتاب اللبنانيين، ونافذ الرفاعي أمين عام الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين، والمهندس سعيد الصقلاوي رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، والفريق الدكتور عمر قدور رئيس الاتحاد القومي للكتاب السودانيين، والدكتور محمد أحظانا رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين.

وأعرب رؤساء الاتحادات عن أساهم للخسارة الكبيرة بوفاة الشاعرة الرائدة التي قدمت الكثير من إسهامات في الشعر والأدب طوال العقود الماضية، واصفين الشاعرة الراحلة بأنها رائدة في مجال الشعر النبطي وتعزيزه ضمن إطاره التراثي العربي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم عائلتها ومحبيها الصبر والسلوان.

وكانت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر قد نعت في بيان لها الشاعرة عوشة، حيث أعرب رئيسها الدكتور علاء عبد الهادي عن بالغ الحزن والأسى لجمهور الشعراء في مصر والعالم العربي، وإلى أدباء الإمارات وكتابها وشعرائها.