«بلدية أبوظبي»: بيع وشراء العقارات رقمياً قبل نهاية العام

المصدر: Ⅶأبوظبي - أحمد سعيد

تعتزم بلدية مدينة أبوظبي تحويل معاملات بيع وشراء العقارات إلى خدمة رقمية قبل نهاية العام الحالي، بما يمكن أصحاب العلاقة من إنجاز المعاملات رقمياً دون الحاجة لمراجعة مبنى البلدية بهذا الشأن.

وأوضح حسين الجنيبي، رئيس فريق تسجيل العقارات في بلدية مدينة أبوظبي في تصريحات للصحافيين أن التحول في خدمة البيع والشراء لتكون رقمية قبل نهاية العام الحالي 2018 يأتي كحلقة من سلسلة متصلة من مشروع التحول الرقمي الكامل للخدمات البلدية على مستوى دائرة التخطيط العمراني والبلديات والذي يستهدف الوصول، تدريجياً، إلى المستوى 100% من الخدمات الرقمية مع نهاية العام.

وأكد الجنيبي أن مواصلة إطلاق الخدمات الرقمية تباعاً يتوافق مع متطلبات وتطلعات المتعاملين وصولاً إلى أعلى مستوى للرضا العام من قبل المجتمع والشركاء الاستراتيجيين، كما تقع هذه الخدمات ضمن إطار مبادرات دائرة التخطيط العمراني والبلديات الهادفة إلى التحول الرقمي الكامل للخدمات، والذي وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، للارتقاء بالخدمات كافة وفقاً لنهج سموه ورؤيته الحكيمة السديدة، والذي لن تقف نتائجه عند إسعاد المتعاملين وحسب بل إن فوائده ستكون متعددة وستؤثر في محاور عدة منها رفع الكفاءة التشغيلية لدى البلدية، الحفاظ على البيئة، وتسريع وتيرة النمو والتطوير في الإمارة.

وأشار إلى أن استخدام الخدمات الرقمية يستهدف تقليص عدد المراجعين للبلديات بحيث يتم تقديم الخدمات البلدية للمتعاملين بصورة سريعة وذاتية، حيث إنهم لن يكونوا مطالبين بزيارة البلديات للانتظار وتقديم الوثائق المدعمة المطلوبة للحصول على خدماتهم.

إلى ذلك، دعت البلدية المواطنين والمقيمين ممن لديهم معاملات في القطاع العقاري إلى التسجيل في المنصة الذكية Smart Hub للخدمات الرقمية التي تندرج تحتها جميع خدمات بلدية مدينة أبوظبي ومن بينها خدمة الرهن العقاري ومستقبلاً خدمة بيع وشراء العقارات، حيث وفرت البلدية قاعة المستقبل بالمقر الرئيس لها في أبوظبي، وهي مخصصة لتسجيل المتعاملين في المنصة الذكية ولذلك يجب على جميع المتعاملين مراجعة البلدية للتسجيل لمرة واحدة، وبعد ذلك يستطيعون استخدام التطبيق إلكترونياً.