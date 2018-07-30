«كليفلاند كلينك أبوظبي» يستقبل 278 ألف مريض

المصدر: Ⅶأبوظبي - مصطفى خليفة

كشف مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، أنه استقبل خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 أكثر من 278 ألف مريض، مما يؤكد سير العمل فيه حسب الخطط الموضوعة لتجاوز حد الـ475 ألف مريض سنوياً، والذي تحقق خلال العام الماضي.

وقد أصدر المستشفى أمس تقريره السنوي الثاني، الذي استعرض فيه أداءه وأبرز إنجازاته ونجاحاته خلال العام 2017، وكذلك خلال النصف الأول من العام 2018.

إحصائيات

ويتزامن إصدار هذا التقرير مع إعلان المستشفى عن الإحصائيات المتعلقة بالفترة الممتدة منذ بداية العام 2018 حتى الآن، والتي تبيّن أن المستشفى يسير وفق المخطط لتسجيل أرقام قياسية في أعداد المرضى المستفيدين من خدماته الصحيّة على مستوى كافة مراكز الامتياز . ويتّضح من التقرير التزام المستشفى بتوفير خدماته للمجتمع المحلي من خلال النمو الثابت في أعداد مواعيد اليوم نفسه، حيث شهد النصف الأول من العام الحالي إنجاز 61 ألف موعد من هذا النوع، في حين أكمل المستشفى أكثر من 100 ألف منها في العام 2017.

إنجازات

وأشار التقرير إلى أن من أبرز الإنجازات التي حققها المستشفى نجاحه في إجراء أول عملية لزراعة قلب كامل دولة الإمارات في العام 2017، وهذا ما مهد الطريق لإنجاز آخر في العام 2018 تمثل في إجراء أول زراعات للرئة والكبد من متبرع متوفى في الدولة. وأصبح «كليفلاند كلينك أبوظبي» أول مستشفى في دولة الإمارات يجري عمليات زراعة الأعضاء الرئيسية الأربعة، المتمثلة في الكلية والكبد والرئة والقلب .

وقال وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة مبادلة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»: تُعد هذه الإنجازات دليلاً على مدى النمو الذي حققه «كليفلاند كلينك أبوظبي» وعلى مساهمته في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي أرستها قيادتنا الرشيدة. فنحن، من خلال تقديم الخيارات العلاجية الجديدة وإثراء المعارف والخبرات الطبية، نستطيع أن نساهم في تعزيز البنية التحتية الحالية لقطاع الرعاية الصحية والارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في الدولة.

11 دقيقة انتظار

أشار التقرير إلى أن المستشفى أجرى خلال العام الماضي أكثر من 13 ألف عملية جراحية بحلول نهاية عام 2017، محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة قدرها 42%، واستقبل أكثر من ألف مريض مُحال من مستشفيات أخرى من داخل الدولة وخارجها، بزيادة بلغت نسبتها 121%. ومن جانب آخر، وبفضل توفيره للخدمة الفريدة التي تُتيح الحصول على موعد مع الطبيب في اليوم نفسه، تمكّن المستشفى من استقبال أكثر من 100 ألف مريض، أي بزيادة قدرها 43%. كما يواصل قسم الطوارئ إحراز تقدم جيد فيما يتعلق بتقليل زمن انتظار المرضى، إذ بلغ معدل انتظار المرضى فيه 11 دقيقة.

77 جنسية

عمل المستشفى على رفع الكوادر الوظيفية التي تجاوزت 3 آلاف و250 موظفاً، ينتمون إلى 77 جنسية، بحلول نهاية العام بعد أن قدرت بنحو ألفين و900 موظف في العام 2016. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة شملت توظيف 340 طبيباً، ما حقق ارتفاعاً في عدد الأطباء بنسبة 35% مقارنةً بالعام 2016، وبلغت نسبة الأطباء الذين دُربوا أو عملوا في «كليفلاند كلينك» في الولايات المتحدة 24%، فيما تصل نسبة الأطباء العرب إلى 38%. ومن جانب آخر، ارتفع عدد كوادر الرعاية الطبية والتمريض إلى ألف و665 موظفاً بنسبة زيادة تصل إلى 13%، بينما ارتفع عدد الموظفين الإداريين إلى ألف و253 موظفاً بنسبة زيادة قدرها 4%.