رياح جنوبية مثيرة للرمال والأتربة خلال أغسطس

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ البيان

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن شهر أغسطس المقبل يعتبر امتداداً لشهر يوليو من حيث درجات الحرارة المرتفعة، حيث يستمر تأثر الدولة خلال الشهر بامتداد المنخفض الموسمي الهندي، وتتأثر الدولة بمنخفضات حرارية تدفع معها رياحاً جنوبية إلى جنوبية شرقية حارة وجافة من منطقة الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية، وتنشط هذه الرياح أحياناً وينتج عنها إثارة للرمال وارتفاع في درجات الحرارة في جميع أنحاء الدولة.

وتندفع كتل هوائية رطبة نحو المناطق الشرقية، والتي تتسبب في تكون السحب الركامية والرعدية الممطرة أحياناً على تلك المناطق، وقد يمتد تأثيرها إلى المناطق الداخلية والجنوبية من الدولة.

تأثر

وأضاف أن الرياح الشمالية - الغربية تسود أغلب أيام الشهر نهاراً وتتحول إلى جنوبية - شرقية في آخر الليل والصباح الباكر بما يعرف بنسيم البحر نهاراً ونسيم البر آخر الليل.

وتزداد نسبة الرطوبة في الهواء خلال هذا الشهر مقارنة بشهر يوليو خاصة في النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 46 % مع زيادة الإحساس بها في فترة الصباح وفترة المساء بوجه عام.

متوسط درجات الحرارة

ووفقاً للإحصائيات المناخية والسجلات التاريخية، فإن متوسط درجة الحرارة خلال شهر أغسطس يتراوح ما بين 34 و37 درجة مئوية ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين 41 و 44 درجة مئوية ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 29 و31 درجة مئوية. وسجلت أعلى درجة حرارة بواقع 51.3 درجة في مزيرعة سنة 2017، بينما سجلت أقل درجة حرارة على جبل مبرح سنة 2013 والتي بلغت 16.1 درجة.

وبلغ متوسط الرطوبة النسبية العظمى خلال الشهر ما بين 63 % إلى 80 % ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 17 % إلى 32 % وأعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2016، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 4 أيام ضباب و9 أيام ضباب خفيف، فيما سجلت أعلى كمية أمطار خلال هذا الشهر 100.4 ملم على حميم في سنة 2013.

توقعات

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم حاراً ومغبراً خلال النهار، وتظهر بعض السحب شرقاً، قد تكون ركامية بعد الظهر، وقد تمتد على بعض المناطق الداخلية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وقد تكون مثيرة ومحملة بالغبار، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والبحر خفيف على متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.