تعاونية الاتحاد ترعى أنشطة «دبي للفلك» ماسياً

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وقعت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، مذكرة تفاهم مع مجموعة دبي للفلك ترمي إلى رعاية أنشطة المجموعة ماسياً من قبل التعاونية، يأتي ذلك بهدف دعم رؤية دولة الإمارات لصياغة مستقبل ريادي في مجال الفضاء، وإلهام أجيالنا القادمة لخدمة الوطن والبشرية.

وقع الاتفاقية عن تعاونية الاتحاد حارب محمد بن ثاني مدير قطاع العمليات، وعن مجموعة دبي للفلك حسن أحمد الحريري الرئيس التنفيذي، بحضور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق وعدد من مسؤولي الجانبين.

وقال بن ثاني: نهدف من توقيع مذكرة التفاهم للإسهام بتحقيق السياسة الوطنية الهادفة إلى بناء قطاع فضائي إمارتي قوي ومستدام، يدعم ويحمي المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية، ويسهم في تنويع الاقتصاد ونموه، ويعزز الكفاءات الإماراتية المتخصصة.

من جانب قال الحريري: إن المجموعة بتوقيعها مذكرة التفاهم مع تعاونية الاتحاد ستعمل على نشر ثقافة الفضاء وعلوم الفلك ودحض الخرافات المتعلقة بعلوم الفضاء، إلى جانب ابتكار طرق وأساليب فريدة من نوعها لإيصال المعلومة للجمهور بطريقة عصرية وحديثة تتواكب مع التطورات السريعة في عالم تلقي المعلومات وعرضها.