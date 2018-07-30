تقديم عروض الخدمات الاستشارية لمترو وقطار أبوظبي آخر أغسطس

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

دعت دائرة النقل بإمارة أبوظبي الشركات المعنية إلى أن تقدّم عروضها في آخر أغسطس المقبل، لتنفيذ عقد الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء المترو والقطار الخفيف. وتشمل تلك الخدمات، بحسب مجلة ميد، توقيع العقود وطرق العثور على المكونات المشتركة والخطوط العريضة للإعلان ومشتريات التجزئة، وكذلك مرافق المواقف ودراسة المسالك والمنحنيات والإنشاءات وحقوق أسماء المحطات وإدارة معلومات البناء.

وذكرت المجلة أن المترو والقطار الخفيف هما جزء من خطة أبوظبي العامة للنقل السطحي البالغ تكلفتها 68 مليار دولار، وأعلن عنها أول مرة عام 2009. وكانت شركة إيكوم وشركة بارسونز الأميركيتان وشركة «دي بي» الألمانية قد فازت بعقد إجراء الدراسة والتصميم المبدئي للمترو.