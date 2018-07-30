شرطة الشارقة تكرّم متعاونة لمبادرتها الإنسانية خلال حادث مروري

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

كرّمت شرطة الشارقة متعاونة لمبادرتها الإنسانية في تقديم المساعدة وتوفير العلاج اللازم لمصابين في حادث مروري وقع على شارع مليحة - الشارقة، ما ساهم في إنقاذ المصابين لحين وصول الإسعاف الوطني.

وسلّم العميد محمد عبدالله العوبد مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية بالإنابة، شهادة التكريم إلى زينب البلوشي، بحضور احمد عبدالله بن درويش مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تعزيز ثقة الجمهور. وعبّر العميد محمد العوبد عن شكره لزينب، مؤكداً أن ما قامت به هو عمل إنساني نبيل يستحق الشكر والتقدير، حيث بادرت بعمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين بكل شجاعة وإخلاص، والمحافظة على سلامتهم لحين وصول الإسعاف الوطني.

وقال إن القيادة العامة لشرطة الشارقة حريصة بتكريم المتعاونين تثميناً لجهودهم المخلصة في خدمة المجتمع، حيث تعكس تصرفاتهم منهجاً خلاقاً سامياً يعد نموذجاً يحتذى به، وتحفيزاً للأشخاص الذين يساهمون في دعم المنظومة الأمنية، الذي يعد وعياً من الجمهور بالدور المشترك في الحفاظ على أمن المجتمع.