محطة لتحويل 160 طن مخلفات إلى سماد حيوي يومياً

المصدر: Ⅶرأس الخيمة ـ أحمد أبو الفتوح

كشفت هيئة إدارة النفايات التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن بدء تنفيذ خطط توسعية جديدة، تشمل إنشاء وتشغيل محطة لتحويل 160 طناً من النفايات إلى سماد حيوي يومياً، ودراسة وإنشاء وتشغيل محطة معالجة مخلفات البناء والهدم، لمعالجة 1800 طن باليوم، ومصنع فرز النفايات إلى نظام الفرز الأوتوماتيكي، بسعة 500 طن يومياً من النفايات البلدية الصلبة، وزيادة نسبة المواد القابلة لإعادة التدوير إلى 20 %.

وأوضحت المهندسة سونيا ناصر، المدير التنفيذي لهيئة إدارة النفايات في رأس الخيمة، لـ«البيان»، أن المشاريع الجديدة تسهم في الحد من الهدر والتلوث، والعمل بكفاءة عالية لتقاسم الموارد لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين نوعية البيئة، وتحسن جودة المواد القابلة لإعادة التدوير، مشيرة إلى أن مصنع الفرز الجديد، يجري تشييده على مساحة 25 ألف قدم مربعة، ويضم 4 مبانٍ رئيسة، بهدف فصل النفايات وفرزها، وتجميع كل نوع منها في خطوط متصلة بوحدات ضغط هذه النفايات.

شهر رمضان

وأشارت إلى أن حجم النفايات البلدية الصلبة التي تم جمعها خلال شهر رمضان المبارك الماضي، بلغت 21.142 ألف طن، بما يعادل 1.75 كيلوغرام يومياً للفرد، وذلك مقارنة بـ 20.367 ألف طن خلال الفترة نفسها من عام 2017.وأكدت سونيا أن الهدف الأساسي من المشاريع الجديدة وبرامج إعادة التدوير، هو المساهمة في تحويل 75 % من النفايات في رأس الخيمة بحلول 2021، كبديل لحماية البيئة عن عمليات الطمر في المكبات الصحية.

وأوضحت ناصر: تتضمن خطط المؤسسة، إنشاء وتشغيل محطة لتحويل النفايات إلى طاقة أو إنتاج غاز الاصطناعي، بسعة 60 طناً يومياً، باستخدام تقنية التغوير، بالإضافة لإنشاء وتشغيل أنابيب لجمع غاز الميثان من النفايات المطمورة في مكب الجزيرة، وجمعها لتحويلها إلى طاقة كهربائية. ومصنع فرز النفايات إلى نظام الفرز الأوتوماتيكي بسعة 500 طن يومياً من النفايات البلدية الصلبة، وزيادة نسبة المواد القابلة لإعادة التدوير إلى 20 %، والذي يعتمد بشكل كامل على التكنولوجيا منه خلال خطوط الفرز الإلكترونية، بدلاً من الطريقة اليدوية التقليدية التي كانت تستغرق وقتاً أطول وعمالاً أكثر.

النفايات الإلكترونية

وأشارت إلى أن حجم النفايات الإلكترونية بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 6.8 أطنان، حيث تم التعاقد مع شركة مختصة في مدينة دبي لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية والاستفادة من مكوناتها.

وأضافت: قامت المؤسسة بتركيب أجهزة على كل من المعدات والأليات المستخدمة لجمع النفايات عن طريق تقنية تحديد الهوية، باستخدام موجات الراديو، بهدف التعقب الفعال في جمع النفايات بكفاءة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للعملاء، وتحقيق أعلى استفادة عبر الإدارة الفعالة للموارد.

الحيوانات النافقة

وأكدت سونيا ناصر، أن انتشار ظاهرة التخلص من الحيوانات النافقة ومخلفاتها على جنبات الطرق، وخصوصاً في المناطق الصحراوية، تراجعت بشكل كبير. وأوضحت سونيا ناصر، ساهم برنامج إعادة التدوير من المصدر، والخاص بالقطاع الفندقي في رأس الخيمة، بإنتاج 26 طناً شهرياً خلال العام الجاري، مقارنة بإنتاج 19 طناً شهرياً خلال الفترة نفسها من عام 2017.