إدارة مكافحة المخدرات في دبي تناقش تفعيل البرامج التثقيفية

المصدر: Ⅶدبي- البيان

ناقشت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي خطط تفعيل البرامج التوعوية التثقيفية.

جاء ذلك خلال اجتماع تقييم أداء الإدارة في النصف الأول من العام الجاري، والذي ترأسه اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بالوكالة، والعميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد سالم خليفة الرميثي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، وعدد من مديري مراكز الشرطة والضباط.

وناقش اللواء عبد الله خليفة المري مع الحضور خطط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وآليات عملها، والبرامج والخطط التي وضعتها لمكافحة المخدرات، وتفعيل البرامج التوعوية التثقيفية، إضافة إلى استعراض نتائج تنفيذ قرارات اجتماع التقييم السابق.

تفاصيل

واستمع اللواء عبد الله خليفة المري من العقيد خالد بن مويزة، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لشرح عن قضايا المخدرات التي تم تسجيلها في شرطة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، إضافة إلى الإحصاءات التي سجلتها الإدارة حول الكميات التي تم ضبطها والمتورطين فيها وجنسياتهم، والوسائل والمحاولات الجديدة التي يستحدثها المهربون لإخفاء المخدرات.

وقاية

واطلع اللواء المري على الجانب الوقائي والتثقيفي الذي تقوم به الإدارة للتوعية بأضرار المخدرات، حيث نظمت خلال النصف الأول من العام الجاري 118فعالية توعوية منها 68 محاضرة و34 معرضاً و16 فعالية مختلفة، وبلغ عدد المستفيدين من الفعاليات التوعوية 22 ألفاً و780، بينما بلغ عدد الفعاليات التوعوية في النصف الأول من العام الماضي 148 فعالية منها 91 محاضرة و54 معرضاً، و3 فعاليات أخرى بلغ عدد المستفيدين منها 11 ألفاً و881 مستفيداً.

متابعة

تأتي هذه الاجتماعات لمتابعة تنفيذ منهجية متكاملة لتقييم نتائج الإدارات العامة ربع السنوية، ما يعطي فرصة وإمكانية للاطلاع على الاتجاهات التي تحدد أهداف الإدارات، كل حسب اختصاصه، والأساليب التي يتم بموجبها تقييم النتائج مقارنة بالسنوات الماضية، وتسهم في إدخال العديد من الخطط التطويرية للوقوف على مدى نجاح تلك الخطط من واقع تلك الأهداف المحققة.