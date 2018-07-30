الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تحصل على «أيزو 27001» لإدارة أمن المعلومات

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

حصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على شهادة «أيزو 27001 لإدارة أمن المعلومات» الصادرة عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس «الأيزو»، وذلك لالتزام الهيئة بأعلى مستويات أمن وجودة المعلومات وتميزها، في إطار دورها الرقابي للقطاع النووي في دولة الإمارات.

ويوفر نظام «أيزو 27001» إطار عمل يساعد المؤسسات على إدارة وحماية المعلومات على المستويين الداخلي والخارجي، الأمر الذي يدعم الهيئة في تحديد المخاطر المرتبطة بالمعلومات وتطوير الضوابط اللازمة للحد منها، حيث استحقت الهيئة هذه الشهادة بفضل امتثالها للمعايير الصارمة للنظام، مثل دراسة مخاطر أمن المعلومات الخاصة بها ورصد التهديدات ونقاط الضعف والتأثيرات المحتملة، بالإضافة إلى اعتماد عملية إدارة شاملة لضمان تلبية ضوابط أمن المعلومات لاحتياجات الهيئة على نحو مستمر.

إجراءات

واتخذت الهيئة عدداً من الإجراءات لتلبية احتياجاتها ومتطلبات الشهادة الدولية، مثل تطوير نظام خاص بإدارة أمن المعلومات عام 2013، والذي يطبق مجموعة من الضوابط الإدارية والمادية والفنية التي تدعم سرية ونزاهة وتوافر المعلومات.

وقال أسامة الشحي، مدير إدارة الأمن النووي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «تعتبر شهادة «الأيزو 27001» لإدارة أمن المعلومات دليلاً على جهود الهيئة الرامية للالتزام بأعلى مستويات التميز والجودة، وهو أمر ضروري لتحقيق رؤية الهيئة وتعزيز مكانتها الرائدة بين الجهات الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي على مستوى العالم وأيضاً في حماية المجتمع والبيئة».

ويشكل أمن المعلومات جزءاً أساسياً من ثقافة السلامة التي تتبناها الهيئة لضمان حماية الناس والبيئة على حد سواء، حيث تعمل في الوقت الراهن على إعداد خطط مستقبلية لاعتماد وتنفيذ أنظمة من شأنها تعزيز استمرارية سير الأعمال في الوظائف الأساسية وتنظيم الجهود لحماية وتأمين أصولها، كما تولي الهيئة أهمية كبيرة للتميز، حيث تتبنى التدابير اللازمة لضمان امتثالها لأفضل الممارسات الدولية.

التزام

ويشكل الأمن النووي إحدى الوظائف الأساسية للهيئة، إذ تلتزم بالمعايير الدولية للحفاظ على سلامة المجتمع، وذلك من خلال إعداد لوائح لحماية استخدام وتخزين ونقل المواد النووية وحماية المرافق. كما تلتزم بتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأمن النووي والحماية المادية لتحقيق رسالتها في الرقابة على القطاع النووي الإماراتي.