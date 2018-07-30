بلدية العين تجمع بيانات 4500 كيلومتر من الشوارع الداخلية

المصدر: العين - وام

انتهت بلدية مدينة العين من عملية مسح 4500 كيلومتر لكل حارة من الشوارع الداخلية للمدينة، ضمن مشروع جمع بيانات حالة الطرق في العين وضواحيها، من خلال سيارة مسح بيانات الطرق، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وتوفر «سيارة مسح بيانات الطرق» تقارير عن أحجام الضرر في الشوارع ومدى حاجتها للصيانة ضمن رؤية بلدية مدينة العين لاستخدام أحدث التقنيات لرصد حالة الأصول والمحافظة عليها لأطول مدة لتتم معالجة البيانات الناتجة عن المسح وتحويلها إلى بيانات ديموغرافية ورسوم بيانية، بهدف تقييم حالة الطرق واتخاذ قرارات الصيانة المناسبة، ويجري حاليًا استكمال مسح 1500 كيلومتر لكل حارة ليصل مجموعها إلى 4500 كيلومتر لكل حارة.

وقالت المهندسة إيمان سالم الدرمكي مدير المشروع، إن بلدية مدينة العين تحرص على طرح مشاريع لدراسة الوضع القائم للأصول والمبنية على أسس ومعايير عالمية بما يحقق الاستدامة والجودة.

وأكدت الدرمكي أن المرحلة الثانية من مشروع المسح ستتضمن رفع حالة أثاث الطريق من أرصفة ولوحات مرورية وخطوط أرضية، إلى جانب مسح سماكة طبقات جميع الطرق وبناء قاعدة متكاملة عن حالة الأصول لتسهم في تحديد وضعها. وأضافت الدرمكي إن إدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية تدرس حالة الطرق كل 3 أعوام بهدف تحديث البيانات ووضع خطط صيانة وتحديد التكلفة السنوية والمستقبلية للمحافظة عليها، وذلك من خلال الاطلاع المستمر على أحدث الوسائل والتقنيات الموجودة وإجراء المقارنات المعيارية التي تتيح الأخذ بأفضل الخيارات وأدق الأجهزة لإنجاز هذه الدراسات.