انطلاق مخيم المبدعين الصغار في نادي دبي للسيدات

المصدر: Ⅶدبي - البيان

انطلق يوم أمس المخيم الصيفي للمبدعين الصغار لنادي دبي للسيدات، والذي يستمر حتى الـ 9 من أغسطس المقبل، ويستهدف المخيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 5 والـ 12 عاماً، ويقام بالتعاون مع مركز سول آرت للفنون.

ويُقدم النادي ضمن فعاليات المُخيم الصيفي باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات المبتكرة التي تشتمل على الرسم والطباعة وصناعة الكولاج والتصميم ثلاثي الأبعاد، بالإضافة لفن الأداء والسرد القصصي والأعمال اليدوية الفنية، كما ينظم المخيم رحلة خاصة للأطفال إلى مركز محمد بن راشد للفضاء ليستمتعوا بتجربة فريدة تمدهم بمعلومات قيمة عن أسرار الفضاء وعن طبيعة المركز وأهميته العلمية، بمشاركة الفنانتين الإماراتيتين هند بن دميثان وخولة درويش، ضمن أجواء تفاعلية وحماسية مرحة حافلة بالإبداع تم الإعداد لها بشكل مثالي يتناسب مع الفئات العمرية التي يستهدفها المخيم.

معايير

وأكدت لمياء عبدالعزيز خان مديرة نادي دبي للسيدات، على أهمية مثل هذه المخيمات الصيفية لما تشكله من ملاذ جيد للأطفال خلال فترة الصيف ولإسهامها في تقديم نشاطات مفيدة تمكنهم من قضاء أوقات مرحة، وتعلمهم في الوقت ذاته مهارات فنية جديدة بما يتماشى مع اهتمامنا بالفئات العمرية المختلفة.

وأشارت إلى أن هذه المخيمات تسهم بشكل إيجابي في اكتساب الأطفال للمهارات والسلوكيات الإيجابية، كما تنمي حسهم الاجتماعي، مشيرة إلى اهتمام النادي بالمعايير التي تجب مراعاتها في إطلاق مخيم ملائم للأطفال.

مهارات

وأضافت: «حرصنا على أن يشتمل المخيم على كافة أشكال الإبداع التي تشبع فضول الأطفال وتقدم لهم مهارات جديدة»، وأكدت على توفر عناصر الأمن والسلامة في جميع أرجاء وأنشطة المخيم بوجود مشرفين مُتخصصين مؤهلين للتعامل مع الأطفال في مختلف مراحلهم العمرية.

وأضافت: «كما يمكن للأطفال المشاركين في المخيم اختيار الباقة التي تناسبهم، سواء ليوم واحد، أو أسبوع واحد طوال مدة المخيم».

ريادة

يعتزم نادي دبي للسيدات تنظيم العديد من الفعاليات الأخرى التي تستهدف المرأة والطفل خلال الفترة المقبلة تماشياً مع رسالته بأن يكون مصدر إلهام للمرأة ومنصة لتعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين السيدات، كما يعتبر ملاذا ترفيهيا مميزا خلال موسم الصيف بما يتماشى مع رسالته في ذلك أن يكون نادياً رائداً من بين النوادي الخاصة بالسيّدات على مستوى العالم مع الالتزام بتقديم ما يلبي احتياجات حياة المرأة الاجتماعية والثقافية والصحية والأسرية