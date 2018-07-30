إطلاق خدمة «تنقل بسهولة» في أبوظبي وضواحيها

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أطلقت دائرة النقل بإمارة أبوظبي خدمة «تنقل بسهولة» في أبوظبي وضواحيها، ضمن حرصها على تطوير شبكة النقل بالحافلات العامة، على أن تكون مجانية في مراحلها الأولى التجريبية التي بدأت في منطقة مصفح.

وتتمثل الخدمة الجديدة في نقل أفراد المجتمع من مستخدمي النقل العام من الأماكن المختلفة، لتغذية وربط محطات انتظار الحافلات الرئيسية فيها، وذلك ضمن مسارات محددة من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساء وعلى مدار الأسبوع.

وتسهم الخدمة في تعزيز ترابط منظومة النقل العام، وتمكن من نقل الجمهور من وإلى وجهاتهم المختلفة بكل سهولة ويسر.

هذا وتواصل دائرة النقل سعيها الحثيث لتنظيم وتطوير منظومة النقل، من خلال مواكبة أفضل المعايير العالمية لترسيخ دورها داعماً رئيسياً لاقتصاد الإمارة، وستقوم الدائرة بتقييم الخدمة الجديدة واستطلاع آراء الجمهور عن مدى رضاهم حولها، بهدف تطويرها وإمكانية تعميمها على مناطق أخرى في إمارة أبوظبي.