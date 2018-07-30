دراسة عالمية تشيد بجهود «كهرباء دبي» في تعزيز كفاءة مشروعاتها

المصدر: دبي - البيان

نشر معهد إدارة المشاريع العالمي (Project Management Institute) دراسة حالة حول نجاح هيئة كهرباء ومياه دبي في رفع الكفاءة من خلال توحيد عمليات إدارة المحافظ والمشاريع والبرامج.

وأشادت الدراسة بحرص الهيئة على الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات إدارة المشاريع في جميع عملياتها الأمر الذي أسهم في زيادة الكفاءة، وتعزيز الابتكار والحد من المخاطر، وتقليل التكاليف، وتحسين معدلات الإنتاج، في إطار حرصها على توفير بنية تحتية قوية ومستدامة لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دبي.

وأشار المعهد العالمي إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي واكبت التطور الهائل الذي شهدته دبي كمركز عالمي مزدهر للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شكل هذا النمو غير المسبوق تحدياً للهيئة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه في الإمارة.

وتسلط دراسة الحالة التي نشرها المعهد، والتي تعد الدراسة الوحيدة التي تتعلق بمؤسسة خدماتية، الضوء على جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تطبيق ممارسات إدارة المشاريع، حيث شكلت الهيئة فريقاً متخصصاً لتطبيق معايير إدارة المحافظ، وإدارة المشاريع، إضافة إلى برمجيات «إس إيه بي» (SAP) في مراقبة الوصول، وإدارة العمليات، وإدارة المخاطر.

وركزت المرحلة الأولى من المشروع الذي تم إطلاقه في عام 2009 على العمليات التجارية لخدمة المتعاملين، وعززت هذه المرحلة من قدرة الهيئة على تقديم خدمات بمستوى عالمي فيما يتعلق بإدارة علاقات المتعاملين والفوترة، وخدمة المتعاملين والدعم، والخدمات الإلكترونية، والبوابة الإلكترونية للهيئة، وغيرها.

وشملت المرحلة الثانية التي تم إطلاقها في عام 2012، خمسة مشاريع وهي: (دراهم) للتمويل والحسابات، و(مواد) للمشتريات والعقود والمخازن، و(برق) للتوصيلات الجديدة والشكاوى التقنية، و(كوادر) لإدارة الموارد البشرية، و(حوكمة) للحوكمة والمخاطر والالتزام.

وفي عام 2014، تم تدشين المرحلة الثالثة (استدامة)، التي شملت أربعة مشاريع تتعلق بنموذج إدارة الأصول المؤسسية لقطاع توليد الطاقة (استدامة إنتاج)، وقطاع النقل (استدامة نقل)، وقطاع مياه ومدني (استدامة مياه ومدني) وقطاع دعم الأعمال (استدامة أعمال) وقطاع المالية (استدامة موازنة).

وقال سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نعتمد أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية في إدارة جميع مشروعات وعمليات الهيئة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية».