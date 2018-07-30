شرطة أبوظبي ودار زايد للرعاية الأسرية تبحثان التعاون التدريبي

المصدر: أبوظبي - البيان

بحثت شرطة أبوظبي سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجالات التدريب مع دار زايد للرعاية الأسرية، وذلك في إطار التعاون القائم بين الجهات الحكومية لتحقيق خطة أبوظبي 2030 ورؤية الإمارات 2021.

وكان العميد ثاني بطي الشامسي، مدير إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية، التقى في مكتبه محمد سالم الحنطوبي، رئيس قسم الشؤون الإدارية بدار زايد للرعاية الأسرية، وشيرين محمود، أخصائي تطوير المؤسسة.

وأكد العميد الشامسي حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التعاون مع مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، لافتاً إلى أهمية الشراكة بين الجهتين والتي ستسهم في دعم الخطط الاستراتيجية الهادفة إلى رفع كفاءة ومهارات الكوادر البشرية المواطنة لتكون قادرة على إحداث التغيير المطلوب والإيجابي للارتقاء بمنظومة العمل التطويري .