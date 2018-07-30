الإمارات والمغرب علاقات حيوية ومتجددة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تشهد العلاقات الإماراتية ـ المغربية تطوراً متواصلاً في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والعلمية والسياحية والأمنية والثقافية والقضائية، بفضل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الملك محمد السادس، ويحذو القيادتين رغبة مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، والاضطلاع بدور هام في المحيط العربي والإسلامي من أجل ترسيخ أسس العمل العربي المشترك.

وأكدت سفارة الإمارات في المغرب أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تسير بخطى حثيثة نحو الارتقاء والتطور، وتحظى الإمارات العربية المتحدة بصورة إيجابية في الأوساط الرسمية والاقتصادية والسياسية والإعلامية والشعبية المغربية، بفضل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم حكام الإمارات. وبالنظر إلى الدور الفعال والقوي للإمارات العربية المتحدة في مشاريع النماء والخير في كافة أنحاء المملكة المغربية.

وتتمثل متانة وقوة العلاقات بين البلدين في تطابق وجهات نظر قائدي البلدين الشقيقين، تجاه القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، ورغبتهما في تنويع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري واستقطاب استثمارات جديدة، وتحقيق الاستفادة المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتقنية والسياحية والعلمية والقضائية، ثم تطلع الجانبين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.

وتم استحداث اللجنة المشتركة الإماراتية ــ المغربية في 16 مايو 1985 بالرباط، وعقدت اللجنة المشتركة دورتها الأولى بأبوظبي في الفترة الممتدة من 22 إلى 24 نوفمبر 1988 برئاسة وزيري خارجية البلدين، وانعقدت الدورة الثانية بالرباط يومي 25 و26 يونيو 2001، بينما انعقدت الدورة الثالثة للجنة المشتركة الإماراتية ـ المغربية في فبراير 2004 بأبوظبي، أما الدورة الرابعة فقد انعقدت بالدار البيضاء يومي 22 و23 يوليو 2006.

وفي مايو 2018 وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية الشقيقة، محضر الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة.

جهود

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد، خلال ترؤسه أعمال الدورة أن العلاقات المتميزة التي تربط الإمارات والمغرب هي اليوم في أجمل صورها ولا بد من استمرار هذه الجهود المبذولة في تحقيق الإنجازات على الصعد كافة، والمضي قدماً نحو آفاق جديدة من التميز والازدهار في العلاقات الثنائية بما يلبي تطلعات القيادة العليا وشعبي البلدين.

كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم في شأن التعاون الثقافي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة المغربية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال أنشطة التقييس وتقييم المطابقة والجودة بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بالمملكة المغربية، ومذكرة تفاهم بيــن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة التجهيـز والنقــل واللوجستيك والماء في المملكة المغربية، بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية «الكفاءة» وفقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل والنوبات للعاملين في البحر وتعديلاتها، إضافة إلى التوقيع على برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون الإعلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام 2018 - 2019.

تعاون

ووقعت دولة الإمارات مع المملكة المغربية ما يزيد على 12 اتفاقية منذ عام 1982 شملت مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني والزراعي والسياحي والصحي والعسكري والنقل الجوي والأمن والازدواج الضريبي إضافة إلى 12 مذكرة تعاون في مجالات التبادل الإعلامي والاتصالات والبريد والبيئة والتجارة والإعفاءات الدبلوماسية.

وعلى المستوى الاقتصادي تشهد العلاقات الثنائية نمواً مستمراً في معدلات التجارة غير الشاملة لقطاع الغاز والنفط بين البلدين، حيث ارتفع هذا التبادل التجاري بين البلدين من 464 مليون دولار في عام 2013 إلى 524 مليون دولار في عام 2017 بمعدل نمو سنوي تراكمي 3 % لآخر 5 سنوات، فيما بلغ معدل النمو السنوي في إجمالي التجارة بين البلدين للعامين 2016 و2017 نحو 9%، أي ما يعادل 3 أضعاف معدل النمو للسنوات الخمس الماضية.

وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات العربية بالمملكة المغربية، بفضل التدفق الكبير للاستثمارات الإماراتية من خلال استثمارات «صندوق أبوظبي للتنمية» والشركة المغربية ـ الإماراتية للتنمية، شركة طاقة، شركة المعبر الدولية للاستثمار، مجموعة إعمار، شركة دبي العالمية، شركة القدرة القابضة، الشركة العالمية البترولية للاستثمار.

علاقات

ولا تنحصر العلاقات الإماراتية ـ المغربية فقط في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، بل تمتد إلى المجالات الإنسانية والاجتماعية، حيث قدمت الإمارات مساهمات في المجال الاستشفائي من خلال بناء مستشفى الشيخ زايد بالرباط ومركز سمو الشيخة فاطمة لعلاج النساء مرضى السرطان ومستشفيات أخرى.

حفل استقبال

جدير بالذكر أن السفارة المغربية في أبوظبي ستنظم حفل استقبال مساء اليوم عند الساعة السابعة والنصف بقصر الإمارات حيث يقوم السفير محمد ايت وعلي باستقبال السفراء والضيوف وتقبل التهاني والتبريكات.