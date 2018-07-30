حمد الشرقي ومكتوم بن محمد وسيف بن زايد يعزّون في وفاة عوشة السويدي

المصدر: Ⅶدبي، أبوظبي - وام

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة مساء أمس واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب».

وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في منزل خلف أحمد الحبتور بمنطقة جميرا في دبي - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

حضر واجب العزاء الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية وسالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة.

مواساة

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المرحومة عوشة بنت خليفة السويدي. وقام سموه، صباح أمس، بزيارة مجلس عزاء المغفور لها بإذن الله، في منزل خلف الحبتور بمنطقة الصفا بجميرا في دبي، حيث قدّم سموه صادق عزائه ومواساته إلى خلف الحبتور وأنجاله، وذوي المرحومة، راجياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها جميل الصبر وحسن العزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وإلى ذلك، قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء أمس، واجب العزاء لأسرة الحبتور في وفاة المغفور لها بإذن الله عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب».

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منزل خلف أحمد الحبتور بمنطقة جميرا في دبي، عن أحر تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.