إصدار رخص تجارية لأسر نزلاء المؤسسة العقابية في الشارقة

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

أطلقت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وتنمية المجتمع بالشارقة مبادرة (سند) والتي تختص بإصدار الرخص التجارية لأسر نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل، وذلك تحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

حضر إطلاق المبادرة العميد أحمد عبدالعزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية وعدد من رؤساء الأقسام وضباط وصف الضباط والأفراد العاملين بالمؤسسة إضافة إلى عدد من أسر النزلاء.

حيث تهدف المبادرة إلى تمكين أسر النزلاء من ريادة المشاريع التجارية الصغيرة من خلال إشراكهم في دورات تدريبية لتعزيز الاستقرار الأسري وتوفير مصدر دخل ثابت في ظل غياب رب الأسرة.